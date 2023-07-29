【在庫一掃】 小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2システム 温度調節 家庭 その他

商品の寸法26D x 20.5W x 30H cm

LIXIL 三菱 新品未開封品 浴室暖房換気乾燥機 V-143BZLT2-LX

ブランドLAKUKI

新品 REON POCKET4 レオンポケット センシングキット RNPK-4T

色シルバー

WCペルチェベスト

冷却方法ペルチェ式

川本自吸式カスケードポンプ CS-20-

この商品について

★値下げしました★最後の一台！！オゾン脱臭器 新品

❄【保冷&保温】高性能なペルチェ素子を搭載し、保冷用、保温用としての機能性なデジタル冷温庫は温度2℃~60℃に達する、（最低温度は外気温度により、庫内温度は外気温度より23°低いです）冷蔵庫として、飲み物・果物・化粧品などを保冷だけでなく、宴会・ピクニック・キャンプ・車載用・野外用、夏のキャンプなど場所にも活躍します。

パナソニック 居室用インテリア換気扇

❄【大容量&軽量】冷蔵庫内容量8Lのスペースで、550MLボトル4本収納、500ML缶5本収納、330ML缶8本収納可能です。また、ドアポケットが付き、マスクやチョコレートなども収納可能です。本体は3.5キロだけで、どこへでも持ち運びやすい、蒸し暑い夏期に出かけてる時冷たい飲み物は簡単に手にいれます。

MAX 浴室暖房・換気・乾燥機 BS-132SH

❄【省エネ&静音設計】電源周波数50/60H共通、AC/DC保冷45W AC/DC保温45W、定額消費力：50Ｗ。静かな運転音約28dBモードが搭載されているので、静かな音で寝室や勉強部屋にも気軽に置いて使えます。本製品はCE,GS,PSEなどの認証が承認されており、ご安心にお使いいただけます

Metaura メタウラ ネッククーラー

❄【家庭&車載両用】AC110V（家庭用電源）/DC12V（車用電源）の両方に対応しているため、ご家庭内でも車載でもOK！ドライブしながら冷たい・温かい飲み物がすぐに楽しむことができます！ニーズにより保冷と保温を設定し、ご家族とか友達と一緒に楽しい時間をお楽しめいただけます、色んなシーンで活躍できます。

trhn7327様専用

❄【品質保証＆サービス】弊店は良質商品のみ売ります。ご購入いただいた商品は12ヶ月の品質を保証します、ご使用中に何か問題がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。いつでもご対応させていただきます。顧客への製品とサービスの提供に専念しています、お客様のご満足は弊店のモットーです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の寸法26D x 20.5W x 30H cmブランドLAKUKI色シルバー冷却方法ペルチェ式この商品について❄【保冷&保温】高性能なペルチェ素子を搭載し、保冷用、保温用としての機能性なデジタル冷温庫は温度2℃~60℃に達する、（最低温度は外気温度により、庫内温度は外気温度より23°低いです）冷蔵庫として、飲み物・果物・化粧品などを保冷だけでなく、宴会・ピクニック・キャンプ・車載用・野外用、夏のキャンプなど場所にも活躍します。❄【大容量&軽量】冷蔵庫内容量8Lのスペースで、550MLボトル4本収納、500ML缶5本収納、330ML缶8本収納可能です。また、ドアポケットが付き、マスクやチョコレートなども収納可能です。本体は3.5キロだけで、どこへでも持ち運びやすい、蒸し暑い夏期に出かけてる時冷たい飲み物は簡単に手にいれます。❄【省エネ&静音設計】電源周波数50/60H共通、AC/DC保冷45W AC/DC保温45W、定額消費力：50Ｗ。静かな運転音約28dBモードが搭載されているので、静かな音で寝室や勉強部屋にも気軽に置いて使えます。本製品はCE,GS,PSEなどの認証が承認されており、ご安心にお使いいただけます❄【家庭&車載両用】AC110V（家庭用電源）/DC12V（車用電源）の両方に対応しているため、ご家庭内でも車載でもOK！ドライブしながら冷たい・温かい飲み物がすぐに楽しむことができます！ニーズにより保冷と保温を設定し、ご家族とか友達と一緒に楽しい時間をお楽しめいただけます、色んなシーンで活躍できます。❄【品質保証＆サービス】弊店は良質商品のみ売ります。ご購入いただいた商品は12ヶ月の品質を保証します、ご使用中に何か問題がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。いつでもご対応させていただきます。顧客への製品とサービスの提供に専念しています、お客様のご満足は弊店のモットーです。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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