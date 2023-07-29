お知らせ ログイン 会員登録 出品
【在庫一掃】 小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2システム 温度調節 家庭 その他

商品の説明

商品の寸法26D x 20.5W x 30H cm
LIXIL　三菱　新品未開封品　浴室暖房換気乾燥機　V-143BZLT2-LX
ブランドLAKUKI
新品 REON POCKET4 レオンポケット センシングキット RNPK-4T
色シルバー
WCペルチェベスト
冷却方法ペルチェ式
川本自吸式カスケードポンプ CS-20-
この商品について
★値下げしました★最後の一台！！オゾン脱臭器　新品
❄【保冷&保温】高性能なペルチェ素子を搭載し、保冷用、保温用としての機能性なデジタル冷温庫は温度2℃~60℃に達する、（最低温度は外気温度により、庫内温度は外気温度より23°低いです）冷蔵庫として、飲み物・果物・化粧品などを保冷だけでなく、宴会・ピクニック・キャンプ・車載用・野外用、夏のキャンプなど場所にも活躍します。
パナソニック　居室用インテリア換気扇
❄【大容量&軽量】冷蔵庫内容量8Lのスペースで、550MLボトル4本収納、500ML缶5本収納、330ML缶8本収納可能です。また、ドアポケットが付き、マスクやチョコレートなども収納可能です。本体は3.5キロだけで、どこへでも持ち運びやすい、蒸し暑い夏期に出かけてる時冷たい飲み物は簡単に手にいれます。
MAX 浴室暖房・換気・乾燥機 BS-132SH
❄【省エネ&静音設計】電源周波数50/60H共通、AC/DC保冷45W AC/DC保温45W、定額消費力：50Ｗ。静かな運転音約28dBモードが搭載されているので、静かな音で寝室や勉強部屋にも気軽に置いて使えます。本製品はCE,GS,PSEなどの認証が承認されており、ご安心にお使いいただけます
Metaura メタウラ ネッククーラー
❄【家庭&車載両用】AC110V（家庭用電源）/DC12V（車用電源）の両方に対応しているため、ご家庭内でも車載でもOK！ドライブしながら冷たい・温かい飲み物がすぐに楽しむことができます！ニーズにより保冷と保温を設定し、ご家族とか友達と一緒に楽しい時間をお楽しめいただけます、色んなシーンで活躍できます。
trhn7327様専用
❄【品質保証＆サービス】弊店は良質商品のみ売ります。ご購入いただいた商品は12ヶ月の品質を保証します、ご使用中に何か問題がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。いつでもご対応させていただきます。顧客への製品とサービスの提供に専念しています、お客様のご満足は弊店のモットーです。

フロンガス　R410A

商品の情報

商品の状態新品、未使用

小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2システム 温度調節 家庭

美品【最安値】EVOKE ポータブル冷蔵庫　車載冷蔵庫　30L 車載冷凍庫

バートル 空調服☆AC300バッテリー黒&AC311ファン赤 新品未使用

LIXIL　三菱　新品未開封品　浴室暖房換気乾燥機　V-143BZLT2-LX

新品 REON POCKET4 レオンポケット センシングキット RNPK-4T

WCペルチェベスト

川本自吸式カスケードポンプ CS-20-

★値下げしました★最後の一台！！オゾン脱臭器　新品

パナソニック　居室用インテリア換気扇
商品の寸法26D x 20.5W x 30H cmブランドLAKUKI色シルバー冷却方法ペルチェ式この商品について❄【保冷&保温】高性能なペルチェ素子を搭載し、保冷用、保温用としての機能性なデジタル冷温庫は温度2℃~60℃に達する、（最低温度は外気温度により、庫内温度は外気温度より23°低いです）冷蔵庫として、飲み物・果物・化粧品などを保冷だけでなく、宴会・ピクニック・キャンプ・車載用・野外用、夏のキャンプなど場所にも活躍します。❄【大容量&軽量】冷蔵庫内容量8Lのスペースで、550MLボトル4本収納、500ML缶5本収納、330ML缶8本収納可能です。また、ドアポケットが付き、マスクやチョコレートなども収納可能です。本体は3.5キロだけで、どこへでも持ち運びやすい、蒸し暑い夏期に出かけてる時冷たい飲み物は簡単に手にいれます。❄【省エネ&静音設計】電源周波数50/60H共通、AC/DC保冷45W AC/DC保温45W、定額消費力：50Ｗ。静かな運転音約28dBモードが搭載されているので、静かな音で寝室や勉強部屋にも気軽に置いて使えます。本製品はCE,GS,PSEなどの認証が承認されており、ご安心にお使いいただけます❄【家庭&車載両用】AC110V（家庭用電源）/DC12V（車用電源）の両方に対応しているため、ご家庭内でも車載でもOK！ドライブしながら冷たい・温かい飲み物がすぐに楽しむことができます！ニーズにより保冷と保温を設定し、ご家族とか友達と一緒に楽しい時間をお楽しめいただけます、色んなシーンで活躍できます。❄【品質保証＆サービス】弊店は良質商品のみ売ります。ご購入いただいた商品は12ヶ月の品質を保証します、ご使用中に何か問題がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。いつでもご対応させていただきます。顧客への製品とサービスの提供に専念しています、お客様のご満足は弊店のモットーです。

商品の情報

商品の状態新品、未使用

【在庫一掃】 小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2システム 温度調節 家庭 その他

19分钟前

【在庫一掃】 小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2システム 温度調節 家庭 その他

¥15,000 ¥12,750

(税込) 送料込み
9
9
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

e0bf4

 1974

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (9)

e0bf4
【在庫一掃】 小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2システム 温度調節 家庭 その他 【在庫一掃】 小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2システム 温度調節 家庭 その他

小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2システム 温度調節 家庭 車載両用 保温 ポータブル コンパクト AC DC タッチパネル式 低騒音 静音 軽量 日本語説明書 Lakuki

小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2システム 温度調節 家庭 車載両用 保温 ポータブル コンパクト AC DC タッチパネル式 低騒音 静音 軽量 日本語説明書 Lakuki


Amazon.co.jp: 小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2

Amazon.co.jp: 小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2


小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2システム 温度調節 家庭 車載両用 保温 ポータブル コンパクト AC DC タッチパネル式 低騒音 静音 軽量 日本語説明書 Lakuki

小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2システム 温度調節 家庭 車載両用 保温 ポータブル コンパクト AC DC タッチパネル式 低騒音 静音 軽量 日本語説明書 Lakuki


Amazon.co.jp: 冷温庫 ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 8L 保冷 １ドア 2

Amazon.co.jp: 冷温庫 ミニ冷蔵庫 小型冷蔵庫 8L 保冷 １ドア 2


Amazon.co.jp: 小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2

Amazon.co.jp: 小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2


楽天市場】冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 小型 -9~65℃設定可能 保温 保冷

楽天市場】冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 小型 -9~65℃設定可能 保温 保冷


ミニ冷蔵庫 冷温庫 22L 小型冷蔵庫 ミニ保冷庫 保温・保冷両用 -9℃~65℃ エコモード搭載 省エネ 高密度発泡ウレタン採用 ペルチェ式 小型 ポータブル 静音 LCD温度表示 AC/DC給電 電源コード付属 12V車対応 持ち運び便利 コンパクト ギフト PSE認証

ミニ冷蔵庫 冷温庫 22L 小型冷蔵庫 ミニ保冷庫 保温・保冷両用 -9℃~65℃ エコモード搭載 省エネ 高密度発泡ウレタン採用 ペルチェ式 小型 ポータブル 静音 LCD温度表示 AC/DC給電 電源コード付属 12V車対応 持ち運び便利 コンパクト ギフト PSE認証

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 【在庫一掃】 小型冷蔵庫 ミニ冷蔵庫 冷温庫 8L 保冷 １ドア 2システム 温度調節 家庭 その他
© www.inba.net, Inc.