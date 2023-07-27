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公式 値下げ中【新品】ベージュ定価72600円 CORCOVADOボリュームスリーブ ロングワンピース

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★6/21 希望価格で購入したい方がいらっしゃるので、こちらの価格に値下げ致します！早いもの勝ちであることご了承ください。
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CORCOVADO　コルコバードのワンピースです。
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妊娠中に、産後着たいなと思って購入したのですが、ワンサイズ大きいものを購入してしまったので、結局着れずに全く未使用のままです。自宅保管ですが、美品です。
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ベージュカラーなので、この時期の卒園式や入学式にも着用できる上品かつデザイン性が他にないオールマイティなワンピースです。
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★購入前に必ず商品ページとプロフィールの注意事項をご確認の上、ご購入ください★
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商品のサイズM
ブランドダブルスタンダードクロージング
商品の状態新品、未使用

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★6/21 希望価格で購入したい方がいらっしゃるので、こちらの価格に値下げ致します！早いもの勝ちであることご了承ください。---------------------------ご覧いただきありがとうございます！CORCOVADO　コルコバードのワンピースです。妊娠中に、産後着たいなと思って購入したのですが、ワンサイズ大きいものを購入してしまったので、結局着れずに全く未使用のままです。自宅保管ですが、美品です。モデル画像はレッドですが、商品はベージュカラーのMサイズです。ベージュカラーなので、この時期の卒園式や入学式にも着用できる上品かつデザイン性が他にないオールマイティなワンピースです。★購入前に必ず商品ページとプロフィールの注意事項をご確認の上、ご購入ください★＃コルコバード＃CORCOVADO＃卒園式＃入学式＃フォーマルドレス＃フォーマルワンピース＃ボリュームスリーブワンピース

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商品のサイズM
ブランドダブルスタンダードクロージング
商品の状態新品、未使用

公式 値下げ中【新品】ベージュ定価72600円 CORCOVADOボリュームスリーブ ロングワンピース

9分钟前

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在庫なし】 値下げ中【新品】ベージュ CORCOVADOボリュームスリーブ

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