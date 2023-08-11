≪超目玉★12月≫ Pixoo Divoom 64 /Y4030-S1 デジタルフレーム その他

数ある中から当商品をご覧いただきありがとうございます。

オムロンリレーDC 24V 21点セット★バラ売り可

最後にお得な情報を記載しておりますので最後までご覧いただければと思います。

Panasonic ブルーレイディスク 50GB くり返し録画 BD 18枚

※メルカリのルール上、交渉中でも先にご購入手続きをされた方を優先させて頂きます。

即日受渡❣️4K URTA HD55型ゲーミングモニター



モバイルモニター ゲーミングモニター15.6インチ モニター

■商品

Roland VR-1HD AV STREAMING MIXER

Divoom Pixoo 64 デジタルフレーム64*64 ピクセルアートフレーム ドット絵表示 備えたデジタルフォトフレーム–楽しいピクセルアニメーション用の電話APPコントロール、スマート壁掛け時計、ピクセルペインティング -黒

【美品】PlayStation4 PRO(型番CUH-7100B) ※おまけ付き



テレビ端子2端子型【WU77F2S】× 20個

■状態

エプソン プロジェクター 書画カメラ ELPDC21

自宅保管かつ撮影のため開封済みです。

I-O DATA HVTR-BCTX3

本体通電確認しましたが、長時間の使用検品は行っておりません。

SONY CUH-ZCT2J 13

アプリとの連動済。

Blackmagic Video Assist 5インチ ６G

アウトレット品として引き取っており、

タンスのゲン テレビスタンド ホワイト

状態は綺麗ですが細かな動作は未確認となります。

大光電機 配線ダクト DSP-51291 バンドア ランプ付 2セット

ジャンク品の可能性もございますので、それをふまえた金額となっております。

bes様専用XBOX ELITE ワイヤレス コントローラー シリーズ2

御理解の上ご購入お願い致します。

【新品未開封】Google Nest Doorbell Battery 白

写真のものがすべてです。

BenQ GS50

保管時の細かな傷や汚れの付着などがある場合がございます。

echo show 10インチHDタッチスクリーン・高性能スピーカー搭載

※あくまで1度人の手に渡ったものですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。

パナソニック DVDレコーダー VHSビデオ一体型 DMR-EX250V

※基本的には返品・返金は致しかねます。

マスプロ ・UHF・BS・CS・TV ブースター 共同受信用 40dB型 ★



中古Nintendo Switch lite

■スペック

ひかりTV4Kチューナー SmartTV4500

Pixoo 64

Atem Mini Pro ISO

64×64ピクセルのアートフォトフレーム

テレビ台 WALL テレビスタンド anataIRO レギュラータイプ

製品の仕様：262 × 261.4 × 17.8 （mm）

Nintendo SWITCH PROコントローラー 大乱闘スマッシュブラザーズ

Pixelの仕様：64 × 64

SONY XDCAM PFD50DLA 中古5枚セット

重量：740g（本体のみ）

Nintendo Switch Light スイッチライト

出力：10W

バーミヤン 様専用UHFブースター CU38AS

電源：USBケーブルと5V / 2A充電器経由

thrustmasterT.16000M

接続方法：WiFi経由で接続する必要があり、2.4GHzのみをサポートします。

アート デジタルテンキー T-3830SA 1点

マイクロフォン：6050 全指向性 -42+/-3dB

OH様専用(14個セット)

付属品：給電専用USBケーブル(TYPE-C)

Divoom Pixoo 64 デジタルフレーム /Y4030-S1



Fire TV Cube 第3世代 美品

※その他の詳細に関してはHPを御確認ください

SONY ソニー EV-PR1 Hi8/Video 8mmビデオ カセットデッキ



即日受渡❣️送料込。高解像度4K大型液晶ディスプレイ65型

【割引について】

美品 Roland マルチフォーマット HDMI ビデオプロセッサ VP-42H

初めてご購入いただく方は、フォローいただければ5％割引致します。

Microsoft Xbox360

コメント欄にご希望を入れていただければ対応させていただきます。

フィルムスキャナー 400-SCN024 サンワサプライ

対応可能時間：平日11時〜16時（土日祝は対応致しかねます）

DXアンテナ 直列ユニット端末用1端子形 WU7R2S 7点



NEC モニター V554 LCD55 1920x1080FullHD

※完璧を求める方はご購入をお控えください※

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

数ある中から当商品をご覧いただきありがとうございます。最後にお得な情報を記載しておりますので最後までご覧いただければと思います。※メルカリのルール上、交渉中でも先にご購入手続きをされた方を優先させて頂きます。■商品Divoom Pixoo 64 デジタルフレーム64*64 ピクセルアートフレーム ドット絵表示 備えたデジタルフォトフレーム–楽しいピクセルアニメーション用の電話APPコントロール、スマート壁掛け時計、ピクセルペインティング -黒■状態自宅保管かつ撮影のため開封済みです。本体通電確認しましたが、長時間の使用検品は行っておりません。アプリとの連動済。アウトレット品として引き取っており、状態は綺麗ですが細かな動作は未確認となります。ジャンク品の可能性もございますので、それをふまえた金額となっております。御理解の上ご購入お願い致します。写真のものがすべてです。保管時の細かな傷や汚れの付着などがある場合がございます。※あくまで1度人の手に渡ったものですので神経質な方のご購入はご遠慮ください。※基本的には返品・返金は致しかねます。■スペックPixoo 6464×64ピクセルのアートフォトフレーム製品の仕様：262 × 261.4 × 17.8 （mm）Pixelの仕様：64 × 64重量：740g（本体のみ）出力：10W電源：USBケーブルと5V / 2A充電器経由接続方法：WiFi経由で接続する必要があり、2.4GHzのみをサポートします。マイクロフォン：6050 全指向性 -42+/-3dB付属品：給電専用USBケーブル(TYPE-C)※その他の詳細に関してはHPを御確認ください【割引について】初めてご購入いただく方は、フォローいただければ5％割引致します。コメント欄にご希望を入れていただければ対応させていただきます。対応可能時間：平日11時〜16時（土日祝は対応致しかねます）※完璧を求める方はご購入をお控えください※

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

SANWA SUPPLY 壁掛け金具 100PL-006 サンワサプライSONY CUH-ZCT2J 22【完動品】Pioneer パイオニア DVDプレーヤー DV-S737 リモコンDJI MINI 2 ドローン + インテリジェント フライトバッテリーCLD-HF9G パイオニア LDプレーヤー レーザーディスクプレーヤーTOSHIBA D-4KWH209 4K HDDレコーダー 訳あり動作品アクオス リモコン