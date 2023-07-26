超美品の ブルーレイレコーダー★ maxell BIV-WS1000 ブルーレイレコーダー

maxell BIV-WS1000

SONY BDZ-ZW1000 ヨドバシ2018年お年玉箱 ブルーレイレコーダー



HDD交換 整備済み 8番組同時録画 東芝 DBR-M180 タイムシフトマシン

3D: 3D対応有

maxell BIV-R521

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

DMR-BW680 動作品 2番組同時録画 500GB 新品リモコン 付属品付

4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE

2B-C10CW1

Ad−DVD種類: Blu−ray

パナソニック DIGA DMR-UCX4060

Ad−DVD記録面方式: 片面3層記録

パナソニックPanasonic スカパープレミアムチューナー TZ-WR500P

BDXL対応有

パナソニック 2TB 7チューナー ブルーレイレコーダー DMR-BX2050

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

Panasonic ブルーレイディスクレコーダーDMR-2W51

DLNA対応有

【B324】SONY ブルーレイレコーダー BDZ-X95 500GB 動作品

DVD記録面方式: 片面2層記録

ブルーレイレコーダー★ maxell BIV-WS1000

HDD記憶容量・(新)クラス別: 1000−1499G

〔中古〕ブルーレイレコーダー DBR-Z610 ［500GB ／2番組同時録画］

HDMI端子数(新): 1

Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRW1020 2017年製

NETFLIX: NO NETFLIX

Pioneer BDR-206BKドライブ中古動作品の出品です！

color: BLACK

4TB増量♪ W録 ほぼ新品2022東芝製HDD DIGA DMR-BWT620

イーサネット端子有

Y☆376 パナソニック ブルーレイレコーダー DMR-2W101 美品 高年式

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

2014年、SONY BDZ-EW1200完全動作品

メモリカード対応種類: SDXC

【えーかしゃん様専用】SHARP AQUOS ブルーレイ BD-UT3200

同時録画チューナ: デジタル/デジタル

Panasonic DMR-T4000R BLACK

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

Panasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRW510 付属品・取説付き

媒体種類: HDD

SHARP AQUOS 40インチ 液晶テレビ シャープ

録/再タイプ: 録再両用タイプ

パナソニック BD ブルーレイディスクレコーダー DMR-BWT560 動作品

電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE

SONY BDZ-FBW2000 BLACK

電源タイプ: ACタイプ

SONY BDZ-ZW1000 ヨドバシ2018年お年玉箱 ブルーレイレコーダー



HDD交換 整備済み 8番組同時録画 東芝 DBR-M180 タイムシフトマシン

#マクセル

maxell BIV-R521

#maxell

DMR-BW680 動作品 2番組同時録画 500GB 新品リモコン 付属品付



2B-C10CW1

同時録画可能番組数···2番組

商品の情報 ブランド マクセル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

maxell BIV-WS10003D: 3D対応有4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALEAd−DVD種類: Blu−rayAd−DVD記録面方式: 片面3層記録BDXL対応有BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナDLNA対応有DVD記録面方式: 片面2層記録HDD記憶容量・(新)クラス別: 1000−1499GHDMI端子数(新): 1NETFLIX: NO NETFLIXcolor: BLACKイーサネット端子有スーパーオーディオCD対応: スタンダードCDメモリカード対応種類: SDXC同時録画チューナ: デジタル/デジタル地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有媒体種類: HDD録/再タイプ: 録再両用タイプ電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE電源タイプ: ACタイプ#マクセル#maxell同時録画可能番組数···2番組

商品の情報 ブランド マクセル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

パナソニック DIGA DMR-UCX4060パナソニックPanasonic スカパープレミアムチューナー TZ-WR500Pパナソニック 2TB 7チューナー ブルーレイレコーダー DMR-BX2050Panasonic ブルーレイディスクレコーダーDMR-2W51【B324】SONY ブルーレイレコーダー BDZ-X95 500GB 動作品