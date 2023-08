割引価格 キヤノン EF 24-105mm F4 L IS USM レンズ(ズーム)

キヤノン EF 24-105mm F4 L IS USM

【状態】

■外観コンディション■

使用による小スレはありますが大きなキズはなく

キレイな外観コンディションです

赤いリングに一部破損があり外れます

※商品の詳細は写真をご確認ください。

■光学コンディション■

写真9枚目の様に前玉隅に極僅かなカビがありますが

撮影に影響ありませんそれ以外は

強い光を当てても微細なゴミの混入もすくなく

確認する限りではキズ・クモリ・カビはありません

キレイな光学コンディションです

※商品の詳細は写真をご確認ください。

■動作コンディション■

専門店にて確認済

各部 正常に動作致します。

まだまだ末永ご利用いただけます

■付属品 ■

フード

レンズフロントキャップ

レンズリアキャップ

写真をご参照下さい。

写真に写っているものが全てとなります。

◆”中古”ということを十分考慮の上ご検討お願いします。

★ 注意事項 ★

※きれいな中古品であっても、あくまでもUSEDですので、

完璧を求める方、特に神経質な方はご入札をお考えください。

※商品の状態確認につきましては、当方の見落としがある場合もございますので、

ご了承ください。

※評価の悪いが多めの方、新規の方はやむを得ず入札を取り消す場合もございます。

いたずらが多いのでご了承ください。

【返品について】

初期不良のみ対応させて頂ます。

初期不良・配送事故の場合は商品到着後2日以内にご連絡下さい。

商品をご返送頂ければ、確認後当日中にご返金致します。

※初期不良とは、通常使用が出来ない明らかな動作不良のみとします。

(スレ、キズ、劣化などはご容赦ください。)

商品の情報 商品のサイズ キヤノンEFマウント ブランド キヤノン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

