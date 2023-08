昔購入したものです。

刺繍、ヴィンテージ 加工がとっても可愛いです!

ミニーマウスVer.も出品中です!! 写真あり。

カップルでお揃いでかわいいと思います。

保存時にできた汚れあり。

ホームクリーニングで落とせるかもしれません。

他にも多数出品中です。

宜しくお願い致します。

商品の情報 ブランド ディズニー 商品の状態 やや傷や汚れあり

