〈商品内容〉

・CD盤面良好 (数カ所スレ有)

・ケース (スレ有)

・ジャケット (概ね良好です)

・帯

廃盤レアCD 帯付は希少かと思われます。

状態と内容等は写真でご確認ください。

スーパー・ユーロビート/ SUPER EUROBEAT

VOL.1 ~エクステンデッド・バージョン~

発売日1994/11/10

〈収録内容〉

01.JUST A GAME / VANESSA

02.SOFT TIME / SOPHIE

03.LOVE & PASSION / GIPSY & QUEEN

04.PERFECT TIME / ROSE

05.CRAZY LOVER / ANIKA

06.RAPTURE / SOPHIE

07.HERO / ALEPH

08.FACE TO FACE / SOPHIE

09.IT'S MY TIME / FRED VENTURA

10.SUPER CATCHING DESIRE / VIRGIN

11.LOVE / LISA JOHNSON

12.LOVE FOR MONEY / FRANK TORPEDO

13.DIVINE / MIKE HAMMER

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

