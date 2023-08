多くの商品の中から、こちらの商品を

エルメスエヴリンtpmショートストラップショルダー

ご覧頂き、誠にありがとうございます☆

目立った傷や汚れなどはなく

これからも長く愛用していただけます♪

〇サイズ

H 11.5cm W 21cm D 2.5cm

ショルダーチェーン 116cm

3段階調節可能 取り外し可能

素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さい。

スナップ ファスナー動作

問題ありません。

COLOR CROMO シルバー

付属品

ギャランティカード( 販売店、日付入り)

商品管理タグ

お箱

正規品

製造国番号有

黒タグ有

購入先

鑑定済み中古ブランド市場

国内正規店

質店

一度は人の手に渡ったものですので

あまりにも神経質な方は御遠慮下さい。

中古品としてご理解頂ける方のご購入で

お願いいたします。

光の加減で実物の色味と

多少の差が出てしまうこともありますのでご了承ください。

配送

丁寧に包装して1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

万が一商品に不備がありましたら

しっかり対応致します。

受け取り評価前にご連絡下さい。

画像転載 文章転載 事務局に

報告致します。

お手数ですがプロフィールご一読

お願い致しますm(*_ _)m

必ず以上状態等ご確認の上

ご納得していただいた上で中古品に

ご理解頂ける方のみご購入を

宜しくお願い致します。

他にもmiumiu出品しています(*^^*)

カラー···シルバー

CHANEL(シャネル)



#miumiu

#ミュウミュウ

#ショルダーバッグ

#チェーンウォレット

#シルバー

#バッグ

#miumiuバッグ

#財布

B00000386*

商品の情報 ブランド ミュウミュウ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

多くの商品の中から、こちらの商品をご覧頂き、誠にありがとうございます☆フォロー割始めました♪是非ご利用下さい。miumiuのショルダーバッグチェーンウォレットです♡目立った傷や汚れなどはなくこれからも長く愛用していただけます♪〇サイズH 11.5cm W 21cm D 2.5cmショルダーチェーン 116cm3段階調節可能 取り外し可能素人採寸になりますので、測定値の若干の誤差はご了承下さい。スナップ ファスナー動作問題ありません。COLOR CROMO シルバー 付属品ギャランティカード( 販売店、日付入り)商品管理タグお箱 正規品製造国番号有黒タグ有 購入先鑑定済み中古ブランド市場国内正規店 質店一度は人の手に渡ったものですのであまりにも神経質な方は御遠慮下さい。中古品としてご理解頂ける方のご購入でお願いいたします。 光の加減で実物の色味と多少の差が出てしまうこともありますのでご了承ください。 配送丁寧に包装して1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。万が一商品に不備がありましたらしっかり対応致します。受け取り評価前にご連絡下さい。画像転載 文章転載 事務局に 報告致します。お手数ですがプロフィールご一読お願い致しますm(*_ _)m必ず以上状態等ご確認の上ご納得していただいた上で中古品にご理解頂ける方のみご購入を宜しくお願い致します。 他にもmiumiu出品しています(*^^*)カラー···シルバー#miumiu#ミュウミュウ#ショルダーバッグ#チェーンウォレット#シルバー#バッグ#miumiuバッグ#財布B00000386*

★アタオATAO チヴィ グレージュ 中古美品【やまちゃんさま専用】ツイスト チェーンウォレット未使用 保管品 オールドグッチ シェリーライン レザー ミニ ショルダーバッグPRADA ヴィンテージ キャンパス ショルダーバッグA4 ラクラク 新品 大き目☆19800円 牛革 ハンド ショルダー バッグ【美品】ドゥーニーアンドバーク 2way ハンドバッグ レザー バイカラー【超希少☆タグ付】PRADA Archive 99ss shoulder bagA16 CHANEL シャネル マトラッセ フリンジ レザー ショルダーバッグエルベシャプリエ ヴェルニ エナメルショルダー 別注品