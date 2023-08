商品をご覧頂きありがとうございます。

2015年9月に発売されたビームス別注のarc’teryx ベータSL Sサイズ

beams原宿店で購入

(BEAMSコラボの金刺繍のBETA SLになります。)

●カラー オリーブ

●サイズ S

着丈68cm

身幅60cm

肩幅52cm

袖丈62cm

雑誌GO OUTの表紙を飾った人気の商品です。

軍向けのリーフラインを思わせるオリーブカラーとロゴの金刺繍が特徴です。

軽量でしなやかな一層のゴアテックスを使用したサラっと羽織るようなジャケットです。

これからの時期にはインナーダウンの上に着ることで暖かく重宝するかと思います。

フード内部前側は若干経年劣化し、補修しております。その為、相場よりかなりお安く出品しております。その他は特に汚れやダメージはなくかなり状態が良いかと思いますが、中古品で、かなり年数の経ったものにつきご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。

気になるところがあれば写真追加致します。

アークテリクス

ベータ

ゴアテックス

オリーブ

GORETEX

柄・デザイン···無地

素材···ナイロン

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド アークテリクス 商品の状態 やや傷や汚れあり

