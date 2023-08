【待望★】 新品タグ付　NIKE DUNK HI チャンピオンシップブルー　26.5cm スニーカー

未着用 NIKE ダンクハイ チャンピオンシップブルー

サイズ:26.5cm 新品未使用

箱あり

送料込みとなります。

即日発送いたします。

紐はSB風に変更しました。

履くつもりでしたが他のスニーカーを履いているため履く機会がなく出品しました。

NIKE.comにて購入しました。

状態 新品、未使用、未試着、黒タグ付きです。

確実正規品です。

すり替え防止の為に、NC、NRでお願いします。

即購入OKです。

発送時は購入時の状態で発送いたします。

質問ありましたら、お気軽にコメント下さい。

購入前に必ずプロフィールをお読みください。

#エアジョーダン1

#エアフォース1

#ダンク

#ダンクハイ

#ナイキ

#NIKE

#airjordan

#ハイパーロイヤル

#ユニバーシティブルー

#UNC

#スラムダンク

#桜木花道

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

