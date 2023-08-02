【待望★】 新品タグ付　NIKE DUNK HI チャンピオンシップブルー　26.5cm スニーカー

未着用 NIKE ダンクハイ チャンピオンシップブルー
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サイズ：26.5cm 新品未使用
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箱あり
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紐はSB風に変更しました。
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履くつもりでしたが他のスニーカーを履いているため履く機会がなく出品しました。
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NIKE.comにて購入しました。
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状態 新品、未使用、未試着、黒タグ付きです。
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すり替え防止の為に、NC、NRでお願いします。
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質問ありましたら、お気軽にコメント下さい。
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購入前に必ずプロフィールをお読みください。
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商品の情報
|商品のサイズ
|26.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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未着用 NIKE ダンクハイ チャンピオンシップブルーサイズ：26.5cm 新品未使用箱あり送料込みとなります。即日発送いたします。紐はSB風に変更しました。履くつもりでしたが他のスニーカーを履いているため履く機会がなく出品しました。NIKE.comにて購入しました。状態 新品、未使用、未試着、黒タグ付きです。確実正規品です。すり替え防止の為に、NC、NRでお願いします。即購入OKです。発送時は購入時の状態で発送いたします。質問ありましたら、お気軽にコメント下さい。購入前に必ずプロフィールをお読みください。#エアジョーダン1#エアフォース1#ダンク#ダンクハイ#ナイキ#NIKE#airjordan#ハイパーロイヤル#ユニバーシティブルー#UNC#スラムダンク #桜木花道
商品の情報
|商品のサイズ
|26.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用