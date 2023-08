正規通販 美品⭐︎ MICA&DEAL マイカアンドディール　カーディガン カーディガン/ボレロ

ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。マイカ&ディールのカーディガンです。白と黒のボーダーです。サイズ36でS相当ですがMの方でもいけそうなサイズ感だと思います。平置き素人採寸着丈 約54 身幅 約40裄丈 約74タグなしですが未使用です。状態は新品同様良いかと思いますが、素人保管のためご理解の上ご購入をお願い致します。yangany アルキャトル ドーリーシーンドリーシーン パールマシェールdolly seanアナディス アナカイエナシップスビームスポートクロスクレスピデニシェ リンネルエスペラックarcatere TOMORROWLANDマイカアンドディールドレステリア フレームワークfog エルマフロディット フォグリネンワーク 無印良品 ヤンガニー ミズイロインド 45rpm ドゥーズィーエムクラストゥモローランド ロニースコッツtantanmhlevamevaネストローブ フレームワークビショップマーガレットハウエルsi-si-sisironeアメリカーナsacra drawer

