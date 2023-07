Nike (ナイキ)の、Dunk High PRM DLS SB スニーカー(ホワイト)。

90年代のアメリカでヒップホップシーンを引率したニューヨークで結成されたヒップホップグループDe La Soul(デ・ラ・ソウル)とのコラボスニーカーです。

De La Soul はジャズやエレクトロニカなどの要素、そしてサンプリングなどの手法も取り入れ現在のヒップホップシーンに多大な影響を与えたグループです。

数回使用しました。

ソール: ラバー 100%

表地: レザー 100%

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 未使用に近い

