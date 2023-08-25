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品質検査済 美少女戦士セーラームーン カジュアル総柄ウエストバック クラッチバッグ

商品の説明

カラー:ブラック
【美品】Cartier/カルティエ/クラッチ/セカンドマストライン
商品素材:本体ポリエステル100%
希少オールドモデル♡MCM/レザークラッチバッグ/ヴィセトス柄/ヴィンテージ
サイズ:約16×28×5cm
GUCCI ヒステリア クラッチバッグ レザー リストストラップ付き
製造国:中国
ヴァレクストラ　トリックトラック　ボルドー
対象年齢:15歳以上
JIMMY CHOO ジミーチュウ クラッチバッグ　スター　レザー　本革

⭐極美品 miumiu ミュウミュウ マテラッセ クラッチバッグ セカンドバッグ
プレミアムバンダイで購入しました。
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袋から開封していますが1度も使用してません。
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商品の情報

商品の状態新品、未使用

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カミ様専用
カラー:ブラック商品素材:本体ポリエステル100%サイズ:約16×28×5cm製造国:中国対象年齢:15歳以上プレミアムバンダイで購入しました。袋から開封していますが1度も使用してません。即完売した商品です。即購入○#プレミアムバンダイ #美少女戦士セーラームーン #セーラームーン #ウエストバック #ウエストポーチ

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1分钟前

品質検査済 美少女戦士セーラームーン カジュアル総柄ウエストバック クラッチバッグ

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