(ワンピース)ルフィの台座です!

️フィギュアはつきませんのでご了承ください!

⚠️オリジナル台座の販売となります

フィギュア(ルフィと付属品)は別売りとなりますのでセット購入されたい方はコメントよりお願いします。(+1,000円、セット購入の価格)

⚠️フィギュアの付属品を改造しております。そのためルフィが浮いてるように見えますが、通常の付属品ではルフィが地面に着いてしまいます。

気になる点がありましたらコメントよりよろしくお願いします!

値下げ要望OKです!

今後自作台座出品予定です!

発送時はプチプチにて丁寧に梱包し発送させて頂きます!

人気タイトル···ワンピース(ONE PIECE)

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

