Comoli(コモリ)のコーチジャケットになります。

カラー: Beige

サイズ: 1

(着丈:70cm、肩幅:48.5cm、身幅:62cm、袖丈:58cm)

コンディション:

着用は数回しかしておらず美品になります。

1枚で羽織っても雰囲気はありますが、コートの中のインナーとして間に挟むのもオススメです。

(Takamamaさんも愛用されております。)

是非いかがでしょうか?

-----------------

<商品説明>

見た瞬間に”COMOLI”と分かる、その空気感。デザイン自体は非常にシンプルですが、素材使いやシルエットなど、何故か気になってしまうその独特な雰囲気は、まさしく同ブランドにしか作り出すことのできないものです。

生地にはコットンナイロンの混合素材を使用。さらに上からパラフィンコーティング(蝋引き)を施したことにより、程良い張りとしっとりとした触り心地。マットな質感が生まれています。

パラフィンコーティングと聞くと、無骨で迫力のあるシワや色のムラが思い浮かびますが、全くイメージの違う洗練されたものになっているのにまず驚きました。特長である、撥水性の高い機能面もしっかりと備えているのでそこはご安心を。

シルエットを調節できるよう、絞れるようになっている袖口。内側の左右に取り付けられたポケット。フロントのスナップボタンにも、補強用の縫い合わせが施されています。

簡素な作りのものが多いコーチジャケットですが、そういった細部のディテールまで手が込んでいるところは、やはり見逃せませんね。

-----------------

ネペンテス

NEPENTHES

ニードルス

NEEDLES

エンジニアードガーメンツ

ENGINEEREDGARMENTS

EG

south2west8

S2W8

ビームス

BEAMS

auralee

オーラリー

graphpaper

グラフペーパー

comoli

コモリ

yaeca

ヤエカ

neat

ニート

teatora

テアトラ

jieda

ジエダ

facetasm

ファセッタズム

bukht

crepuscule

クレプスキュール

UNUSED

SUNSEA

phingerin

uru

digawel

ディガウェル

neon sign

ネオンサイン

1LDK

などお好きな方是非いかがでしょうか?

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コモリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

