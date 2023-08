ご覧いただきありがとうございます。

ご覧いただきありがとうございます。フォローいただければ割引させていただきます。ヴィンテージアイテム、ミリタリーアイテムなど出品しています。 ⬇︎↓こちらからご覧になれます。↓ ⬇︎ #karma173vintage1940年代米軍のA-4フライトスーツ。こちらは陸軍航空軍時代が編成された初期に当たるもの大変貴重なものになります。ボディーは上質なウールキャバジンが採用されており斜めに備えられた胸ポケットが印象的です。ジッパーはフロントを含め計5箇所に"CROWN"のスプリングジッパーが付きます。小キズがある程度で着用感少なく全体的にグッドコンディション!!ここまでのコンディションのものは市場でも極めて少ないアイテム、この機会にぜひご検討くださいませ。【Condition】小キズ、持ち手レザーにひび割れあり。その他ダメージなく全体的に良好コンディションです。【Color】 KHAKI【Material】WOOL【Size】36総丈 145cm ウエスト 84cm身幅 54cm 股下 70cm肩幅 46cm 裾幅 16cm袖丈 58cm※多少の誤差はご了承下さいませ。フランス軍 ドイツ軍 イギリス軍 スウェーデン軍 アメリカ軍 米軍イタリア軍 カナダ軍 オランダ軍ユーロ ヨーロッパ ヴィンテージ ビンテージ10s 20s 30s 40s 50s 60s 70s 80s 90sフランス フレンチ フレンチアーミー ロイヤルネイビー RAFマルタン マルジェラ ナイジェルケーボンアナトミカ コモリリアルマッコイズ バスリクソンズ フェローズアヴィレックス ウエアハウストロフィークロージング クッシュマンフラットヘッド シュガーケーンショット ライダース バイカーパンツ ジャケット ミリタリー サバゲーアウトドア キャンプ 登山古着 古着屋 軍モノ 軍服 貴重 40s USAAF 米軍 実物 A-4 フライトスーツ 36 ツナギ カバーオール ヴィンテージ / 40s 60s パンツ L-1

