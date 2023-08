ご覧いただきありがとうございます

すでに3冊とも絶版の貴重な写真集。

また中村七之助さんのみですが、新品未開封。

他の2冊は一読をして大切に保管しておりました。

ですが、今後ますます保管場所の確保が難しくなるため、泣く泣く出品致します。

勘三郎さん、勘九郎さんの本は開封後のため、ソリなどややあります。

写真をたくさん載せてありますのでご確認ご了承ください

Amazonでは中古最低価格1冊が各『6,958円より』

とても貴重な写真集ですので、ぜひご検討ください

「十八代目中村勘三郎写真集」

「六代目中村勘九郎写真集」

「二代目中村七之助写真集」

篠山 紀信

掲載写真の画像加工、また自宅にペットや喫煙者はおりません

ーーーーー

平成中村座の復活(~十八世中村勘三郎を偲んで~4/1~5/5・浅草寺境内)を記念して、写真集「十八代目中村勘三郎」を刊行。

同時に「中村勘九郎」と写真集「中村七之助」写真集も発売いたします。写真はすべて未発表のもの。過去になかった超特大の作品集、タブロイドサイズの写真は感動です。

その眩い美しさに胸が高鳴ります。そして熱気と息づかい…観劇では出会えない華が詰まっています。

父・勘三郎が伝えた熱い思いと才と感性が伝わってくる一冊。進化させる中村屋の芸、未来が見える永久保存版です!

ーーーーー

<絶版 >3冊セット 十八代目中村勘三郎 中村勘九郎 中村七之助 写真集

#篠山紀信 #篠山_紀信 #本 #芸術/演劇・映画

#歌舞伎 中村七之助 中村勘九郎 中村勘三郎

平成中村座

