【商品詳細】

シャネル CHANEL バケットハット ツイードラメ バケハ セリーヌ

・サイズ 頭周り 約56cm

・付属品 なし(本体のみ)

【状態ランク】

一般的な中古品で普段使い頂けます!

状態ランク…B

ランク説明

SA/未使用に近い

A/使用感の少ない綺麗な中古品

AB/やや使用感があるが綺麗な中古品

B/一般的な使用感のある中古品

BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品

C/ダメージが特に多い中古品

D/傷や汚れ等が酷くジャンク扱い

【購入について】

フォロー割あります!

フォローしていただいた方5%offします。

コメントにてフォロー割希望と記載をお願いします。

状態について等ご不明な点・質問等は、お気軽にお問い合わせくださいませ。

商品は全て業者によるブランド市場にて仕入れた物で、正規品しか取扱いしておりませんので

ご安心してお買い求めください。^^

商品はあくまで中古品です。

撮影環境により写り切らない

細かな傷やダメージがある場合もございますが

写真の状態と文章をよくお読みの上、

ご理解頂ける方のみご購入をお願いいたします。

長野県公安委員会より古物商許可証を取得済み。

古物商許可番号481102300012号

No : A9788D

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【新品】クリスチャン ディオール DIOR AND PARLEY ハット ブルーセリーヌ マカダム kハットmatabee様専用 キジマタカユキ サファリハットDIOR ボブハット 黒 サイズ 58