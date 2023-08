Kearnyのdearieです

Persol ペルソール メガネ ブラック 3237-V ファミリーセール購入品

色はLight brown

サングラス proofプルーフ 45TH PARALLEL カバー箱付き

何回か使用しましたのでよーく見ればわかるほどの傷が多少あります

No.755+メガネ POLICE【度数入り込み価格】

レンズも見えるか見えないかくらいの細かい傷はありますが見え方や使用に問題は全くございません

レイバン 木村拓哉さん着 ラウンドメタル 新色

また、どうしてもフレームの小さな傷が目立つようでしたらKearnyを取り扱っているsostさんに行っていただき その部分を削ることも可能です

ジュリアンダートオプティカルAR

セルロイドはかければかけるほど肌に馴染んでいき変形していきます

Less than human Panchira-07 2101 眼鏡 レスザン

何回か使用しているので良い馴染み感と色合いかと思います

BARTON PERREIRA】007/NO TIME TO DIE サングラス

ケースと未開封のKearnyメガネ拭きも同封します

シャネル 5428-H-A パール付き サングラス

常田大希さん着用同型同色です

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

