内容物

マリオバスケ DSソフト

・ソフト本体

ミッキーとミニーのマジカルクエスト2 GBA

・カードリーダー

専用 ポケットモンスターエメラルド リーフグリーン

・ポーチ(若干のほつれ有)

スーパーロボット大戦 4本セット ゲームボーイアドバンスソフト

・召喚カード3種類

ニンテンドーDSi LL ブラウン ソフト3本付

・ソフト付属カード4枚

ニンテンドーDSソフト ドラゴンクエスト6本セット

・カードスリーブ27枚

Nanoloop NL1.2 クリアブルー 動作確認済み レア

・その他状態悪めのカード多数

ときめきメモリアルgirl's side 1&2 セット売り

外箱はありません。

ゼルダの伝説 2本セット 新品未開封



新装版 クリムゾン・エンパイア vita

ソフト付属物の傷や汚れは説明書とポーチ以外は少なめです。

ps5ソフト 黎の軌跡1.2

カードに関しては全て読み取り確認していますが、状態が悪いものが多く

水星の魔女 プラモデル 14点

・テープで止めている(1枚)

イナズマイレブンGOギャラクシービッグバン

・シールが貼ってある(1枚)

新品 GBA スペースインベーダーEX

・名前を黒塗りしている(2枚)

DSソフト ポケモン ダイヤモンド オメガルビー 韓国版

その他若干の折れ跡等あるカードも中には混ざっているので完全にプレイ用でお願いします。

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

