炊飯器

⭐︎簡易掃除済み

中古品の為取れない傷汚れございます。

タイガーの文字の所歪んで?ます。

商品状態の詳細は画像でご確認ください。

⭐︎ タイガー炊飯ジャー JNO-A270 炊飯器

⭐︎動作確認済みボタン操作一通り確認しております。

実際にお米を炊いて確認はしておりません。

お湯は沸騰しました。

およそのサイズ

44/36/35

5/30

27

商品の情報 ブランド タイガー 商品の状態 傷や汚れあり

