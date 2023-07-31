【開店記念セール！】 Yamamoto Yohji ヨウジヤマモト Tシャツ サイボーグ009 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

Yohji Yamamoto

SAPEur × FR2 ロッドマン Tシャツ 新品

サイボーグ009 コラボ

Gap × Diaspora Skateboards Tee Lsize



希少カラー Y-3 Tシャツ オフホワイト 未開封

バックプリント ロゴ Tシャツ

【半袖Tシャツ ヴィンテージ プリント ラグラン袖 切りっぱなし 赤 白 古着】



デッドストック 1997年 NBAオールスターゲーム 記念Tシャツ Lサイズ

Color ブラック

USA製 90s ビンテージ【OLD STUSSY】紺タグ ドラゴン Tシャツ



90s 初期 fresh jive vtg Tシャツ GDEN AFFA

店舗にて購入後、1回着用しました。

ルイヴィトン 半袖ニット いろはす様専用

着用1回ですので“未使用に近い”を選択しています。

OFF-WHITE CARAVAGGIO LUTE S/S OVER TEE



90's Disney DONALD DUCK ポケットTシャツ USA製レア

希少なコラボモデルですので、お探しだった方はぜひ！

ブリーフィング ゴルフ モックネック Tシャツ



Supreme Bernadette Corporation "Teal"

カラー···ブラック

【美品】gucci mane hideyoshi marino morwood

袖丈···半袖

STUSSY SHATTERED TEE ステューシー ホワイト Tシャツ M

柄・デザイン···プリント（ロゴなど）

#FR2 DOKO？限定Tシャツ

ネック···クルーネック

ピンクフロイド ヴィンテージ Tシャツ 【人気プリント】

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 未使用に近い

Yohji Yamamotoサイボーグ009 コラボバックプリント ロゴ TシャツColor ブラック店舗にて購入後、1回着用しました。着用1回ですので“未使用に近い”を選択しています。希少なコラボモデルですので、お探しだった方はぜひ！カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 未使用に近い

C.E CAVEMPT オーバーダイ リフレクター プリント Tシャツ シーイー夏の新作メゾンMargielaTシャツホワイトです【大人気モデル】KENZO ケンゾー Tシャツ タイガービックロゴ センターロゴKENZO ケンゾー クラシック タイガー Tシャツ