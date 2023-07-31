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【開店記念セール！】 Yamamoto Yohji ヨウジヤマモト Tシャツ サイボーグ009 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

Yohji Yamamoto
SAPEur × FR2 ロッドマン　Tシャツ　新品
サイボーグ009 コラボ
Gap × Diaspora Skateboards Tee Lsize

希少カラー　Y-3 Tシャツ　オフホワイト　未開封
バックプリント ロゴ Tシャツ
【半袖Tシャツ　ヴィンテージ　プリント　ラグラン袖　切りっぱなし　赤　白　古着】

デッドストック 1997年 NBAオールスターゲーム 記念Tシャツ Lサイズ
Color ブラック
USA製 90s ビンテージ【OLD STUSSY】紺タグ ドラゴン Tシャツ

90s 初期 fresh jive vtg Tシャツ GDEN AFFA
店舗にて購入後、1回着用しました。
ルイヴィトン 半袖ニット いろはす様専用
着用1回ですので“未使用に近い”を選択しています。
OFF-WHITE　CARAVAGGIO LUTE S/S OVER TEE

90's Disney DONALD DUCK ポケットTシャツ USA製レア
希少なコラボモデルですので、お探しだった方はぜひ！
ブリーフィング　ゴルフ　モックネック　Tシャツ

Supreme Bernadette Corporation "Teal"
カラー···ブラック
【美品】gucci mane hideyoshi marino morwood
袖丈···半袖
STUSSY SHATTERED TEE ステューシー ホワイト Tシャツ M
柄・デザイン···プリント（ロゴなど）
#FR2 DOKO？限定Tシャツ
ネック···クルーネック
ピンクフロイド　ヴィンテージ　Tシャツ　【人気プリント】
季節感···春、夏、秋

C.E CAVEMPT オーバーダイ リフレクター プリント Tシャツ シーイー

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヨウジヤマモト
商品の状態未使用に近い

夏の新作メゾンMargielaTシャツホワイトです

【大人気モデル】KENZO ケンゾー Tシャツ タイガービックロゴ センターロゴ

KENZO ケンゾー クラシック タイガー Tシャツ
Yohji Yamamotoサイボーグ009 コラボバックプリント ロゴ TシャツColor ブラック店舗にて購入後、1回着用しました。着用1回ですので“未使用に近い”を選択しています。希少なコラボモデルですので、お探しだった方はぜひ！カラー···ブラック袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋

商品の情報

商品のサイズM
ブランドヨウジヤマモト
商品の状態未使用に近い

【開店記念セール！】 Yamamoto Yohji ヨウジヤマモト Tシャツ サイボーグ009 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

18分钟前

【開店記念セール！】 Yamamoto Yohji ヨウジヤマモト Tシャツ サイボーグ009 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥23,400 ¥13,104

(税込) 送料込み
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