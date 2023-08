お値下げさせてください!コメント下さい!

VESVIO ベスビオ 春夏ジャケット(灰・グレー) L 新品・未使用

もちろん即購入でもOK!

【平置採寸】

ジャケット

▪️サイズ/40 L

肩幅/約46.5cm

着丈/約72cm

身幅/約55cm

袖丈/約60cm

パンツ

▪️サイズ/42

ウエスト/約86cm

股上/約27cm

股下/約73cm

わたり幅/約27cm

裾幅/約19cm

※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承下さい。

【商品説明】

マッキントッシュフィロソフィー

MACKINTOSH PHILOSOPHY

TOTTERトロッター

スーツ セットアップ 通勤

※こちらの不備などによる場合は返品対応を取らせていただきます。

※保管上又は梱包でのシワはご容赦ください。

※確認は人間が行っている為、汚れ等の見落としはご容赦くださいませ。

また、特に状態に敏感な方はご購入はお控えください。

※商品のデザイン、状態には主観を伴い表現及び受け止め方に個人差がございます。

※ご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。

※配送

匿名配送にて簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※購入元

ブランドリユース店

大手ブランド買取店

商品は全て大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。万が一偽物だった場合は返金対応いたしますので、安心してご購入ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド マッキントッシュフィロソフィー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

