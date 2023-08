売れ筋がひクリスマスプレゼント！ mountdoor YM コヨーテ Pack Back リュック/バックパック

街歩きで1度だけの使用です。

【美品】Supreme シュプリーム リュック バックパック メッシュ



重量:約380g

寸法:背面 H50cm×W27cm程度

容量:最大約~32L (本体約25L 吹き流し巾着部+メッシュポケットで+~7L程度) *

構成部材

ショルダーパッドの前面と背面パッド部:オックスナイロン240D(テフロン加工品/裏PU)

ショルダーパッド裏面:メッシュパッド

背面メッシュ:抗菌ダイヤメッシュパッド

吹き流し:100Dナイロンリップ(テフロン加工)

フロント本体:X-PAC or ECOPAK

ボトム:コーデュラ420D

フロントポケット+縁:ツヌーガ® + ハードメッシュ(ナイロン100)

テープ系各種:ナイロン部(本橋テープ)+PPテープ(本橋テープ他1.2m

山と道

ウォーキング

トレッキング

OMM

トレラン

登山

ハイカーズデポ

オシュマンズ

アルトラ

ホカオネオネ

ハイパーライトマウンテンギア

アトリエブルーボトル

リッジマウンテンギア

パタゴニア

アークテリクス

マムート

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

街歩きで1度だけの使用です。重量:約380g寸法:背面 H50cm×W27cm程度 容量:最大約~32L (本体約25L 吹き流し巾着部+メッシュポケットで+~7L程度) * 構成部材ショルダーパッドの前面と背面パッド部:オックスナイロン240D(テフロン加工品/裏PU)ショルダーパッド裏面:メッシュパッド背面メッシュ:抗菌ダイヤメッシュパッド吹き流し:100Dナイロンリップ(テフロン加工)フロント本体:X-PAC or ECOPAKボトム:コーデュラ420Dフロントポケット+縁:ツヌーガ® + ハードメッシュ(ナイロン100)テープ系各種:ナイロン部(本橋テープ)+PPテープ(本橋テープ他1.2m山と道ウォーキングトレッキングOMMトレラン登山ハイカーズデポオシュマンズアルトラホカオネオネハイパーライトマウンテンギアアトリエブルーボトルリッジマウンテンギアパタゴニアアークテリクスマムート

