プロのカメラマンであり、BMXライダーでもある 船生 光 にインタビューと試作を重ね完成した Filmers Vest

ファブリックには環境に配慮したコーデュラの Eco Made Canvas 、全てのファスナーには撥水性能を備えた両開きの止水ファスナーを使用。

素材:Shell polyester 100%(CORDURA EcoMade Canvas)

Lining polyester 100%

生産国:日本

サイズ

本体:縦42cm 横59cm

前ポケット(上):縦11cm 横16cm

前ポケット(下)縦17cm 横19cm

一度着用したのみです。

めちゃくちゃカッコ良いです。

beams

son of the cheese

paletown

pacs

oamc

N.HOOLYWOOD

kolor

スタイリスト私物

AURALEE

SACAI

UNUSED

crepuscule

シュプリーム

MIN-NANO

Supreme

stone island

PHINGERIN

undercover

BEAMS

ミンナノ

cup and cone

TOXGO

SSZ

Apple butter

stussy

dime bronze DC JHAKX

comfortable reason

paletown

sundays best

i&i NO ROLL

cabaret poval

diaspora

no roll

tight booth

evisen

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 未使用に近い

