【今日の超目玉】 【新品未使用】ポールスミス　Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

カラー···ブルー

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

ネック···Uネック

季節感···春、夏

ポールスミスのロゴ入りブルーTシャツです。

インパクトのあるヘッドホンが存在感出しています。

こちらは購入したのが7〜8年前だと思いますが、そのまま袋に入った状態でした。

今回初めて袋から出して撮影しました。

今は手に入らないモデルではないかと思いますので是非ご検討ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポールスミス 商品の状態 新品、未使用

