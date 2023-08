Dior x Peter Doig Black cotton cap

【付属品】なし

【参考価格】¥74800

【詳細サイズ】

頭囲:約58cm

つば:約10cm

画像の通りではありますが、着用はしてません。

新品を譲っていただきましたが全然似合いませんでしたので出品します。

●その他、注意事項:

自宅にて保管。個人保管ですので理解ある方のみよろしくお願いします。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

必ず画像の確認と気になる点は質問など事前確認お願いいたします。

写真撮影状況やディスプレイ環境により実際の色と異なる場合がありますので、ご理解の上ご入札下さい。

発送は宅急便コンパクトを予定しております。

カラー···ブラック

形···ベースボール

商品の情報 ブランド ディオールオム 商品の状態 新品、未使用

