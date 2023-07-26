経典 S&i ロング毛皮カシミヤコート ロングコート

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ビックリ値下げました39.000>23.000ブランドS&I高級カシミヤコート襟から裾䄂口、ミンクとおります上品ですサイズ9号肩幅約42䄂長約61着丈約111素人採寸ため多少ズレ許ししてください数年前145.000円で購入して使用回数2回です。使用少ないため商品非常に良いと思う、商品よいですが、あくまで自宅で保管していますので、ご理解の上でよろしくおねがいします。お探しの方是非! この機会手に入れてください。値下げ出来ません#ロングコート#ニットワンピース#ニットセーター#旅行#雪#クリスマス#プレゼント#おしゃれワンピース#おしゃれコート#寒い#冬#ニットセーター#カシミヤコート#毛皮コート#ミンクコート#毛皮ファーコート