【楽天スーパーセール】 バーバリー 残１【新品】Burberry ユニセックス キーホルダー モンスター キーホルダー

商品名：Leather Appliqué Creatures Monster 5 Flat Charm

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カラー：Bright Toffee

希少ネービー、オールドGUCCI、プレミアキーホルダー

付属品：紙タグ（オプションにてボックス）

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素材：ポリエステル・ポリウレタン・カーフレザー・ポリ塩化ビニル

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状態：新品未使用

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定価：$290 (約44,000円)＋関税等

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ユニセックスでお使い頂けます＾＾

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★海外直営店と国内直営店の基準が異なる場合がございます。神経質な方、目を凝らさないと分からない程の細部までこだわる方は直営店にて直接ご購入頂きますようお願い致しますm(_ _)m

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商品の情報 ブランド バーバリー 商品の状態 新品、未使用

商品名：Leather Appliqué Creatures Monster 5 Flat Charmカラー：Bright Toffee付属品：紙タグ（オプションにてボックス）素材：ポリエステル・ポリウレタン・カーフレザー・ポリ塩化ビニル状態：新品未使用定価：$290 (約44,000円)＋関税等スネークスキンエフェクトのキーホルダーユニセックスでお使い頂けます＾＾★海外直営店と国内直営店の基準が異なる場合がございます。神経質な方、目を凝らさないと分からない程の細部までこだわる方は直営店にて直接ご購入頂きますようお願い致しますm(_ _)m★お値引きとお取り置きは致しかねます。★複数サイトに出品中の為、売切れ次第削除します。他にもマルジェラ、ロエベ、マノロブラニク等出品中ですので、宜しかったらご覧ください♪・お取引に不安を感じる方・コメントの返信をしてもスルーの方・説明文を読まれていない方（価格交渉等）上記にあたる方はブロックをさせて頂きますm(_ _)m

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