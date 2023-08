22SS UNUSED × SUGARHILL

コムデギャルソンオムプリュス 99年 シースルー 刺繍シャツ アーカイブ

Ombre Check Open Collar Shirt

90s ポロラルフローレン 半袖ボタンダウンシャツ ポニー刺繍 メンズ L 白



チルドレンオブザディスコーダンス × poliquant プルオーバー シャツ

品番 US2146

HYSTERIC GLAMOUR GENZAI SHIRT

サイズ 3

【yohji yamamoto】ヨウジヤマモト ストライプシャツ JR東海 希少

カラー Red × Blue ( パープル サックス )

PaulStuart ポールスチュアート 長袖シャツ 40-84 ①

品質 Rayon 100%

バレンシアガ balenciaga シャツ

状態 1回着用の美品 タグ有り

Auralee WASHED FINX TWILL SHIRTS 5



GIORGIARMANI 黒シャツ サイズ表記:42 L〜XL相当 タグ付き

着丈約73cm(襟付け背中心で採寸)

【定価35200円】Interim (ルイヴィトン社製生地) シャツ

肩幅約56cm 身幅約64cm 袖丈約62cm

STUSSY ステューシー 90s シャツ 半袖 チェック OLD

素人採寸になりますので多少の誤差、

正規 Dior Homme ディオールオム パイピング シャツ 黒赤

製品個体差はご了承下さい。

NICK GEAR × Firsthand 22SS ボタンダウンシャツ



WACKO MARIA ワコマリア アロハシャツ

去年、発売当時、正規取扱店で購入、

HEUGN / Alan (wine color)

1回着用後、ハンガーに掛け、

【BURBERRY】入手困難 モノグラム柄 総柄 半袖シャツ 白シャツ Lサイズ

ビニールを被せ保管していました。

未使用品 チャンピオン ゲームシャツ レイカーズ シャキール・オニール 2XL



O.K.キスマーク柄セットアップ

縦と横8色を使った繊細なグラデーションの

1940'S BRENTWOOD ヴィンテージ レーヨン シャツ オープンカラー

ヘリンボーン オンブレチェック

オーバーシャツ

オープンカラー シャツ 開襟シャツ です。

サノバチーズ 開襟シャツ



☆レトロシャツ~イカリ柄ストライプ

2モデル/3色展開の中で1番人気かと思います。

ノースフェイスパープルレーベル シャツ

写真3 ショーツ は参考に載せました。

サウス2 needles hidden beams union studious



ドット柄シャツ

品番や商品名で取扱店等の身長記載の着用画像、

old stussy ステューシー 半袖シャツ

サイズ等、沢山情報が出てくるのでお調べ下さい。

R RLインディゴパッチワークシャツ



エンジニアードガーメンツ半袖シャツMパッチワーク柄 ベージュ白ペイズリー柄 総柄

かなり繊細な滑らかな生地でテロテロです。

CDG short sleeve shirt コムデギャルソン 半袖シャツ

些細な事でも変化が生じます。

高級ブランド志向の方★有名ブランド“ジャケット”【クリーニング済み 】

並びに、生地ネップ、織キズ、柄合わせ位置の

BLACK COMME des GARÇONS テープシャツ Sコムデギャルソン

製品個体差はご理解下さい。

atlast アットラストButcher Products/黒シャンブレーシャツ



【激レア】JOHNSONS ラロッカ 武運長久 日の丸 漢字シャツ

製造工程、着用、保管等で生じるスレ、アタリ、シワ等ご理解お願い致します。

JILSANDERジルサンダードット柄シャツブルゾンジャケットコートOAMC



試着程度THE GIGI BELL カバーオール Sサイズ ハウンドトゥース

正規品ですか?や不信感でのご質問はおやめ下さい。

ATON OVERSIZED SHIRT COTTON TWILL

説明、写真にて、商品に知識が無く、ご理解、

▪️50’s【MCGREGOR】VINTAGE SHIRT

ご判断ができないようであればご遠慮下さい。

ヨウジヤマモト 細コーデュロイオーバーサイズシャツ



peacemaker ピースメーカー ワークシャツ peace maker xl

できる限り詳細がわかりやすいよう心がけておりますが上記ご理解お願いします。

GUY ROVER ワイドカラーシャツ M 春夏



132 5. イッセイミヤケ シャツ クリーム 2

完璧を求める方、神経質な方、ご理解が得られない方はご遠慮頂き、販売店でお求め下さい。

AUBERGE / PORTIERリネンシャツ/サイズ38/23年4月購入



【美品】 Sacai × Sun Surf 20ss アロハシャツ サーフ L

※お取引注意事項 ※

DENIM REGULAR COLLAR SHIRT #FADE INDIGO

※必ずお読み頂きご理解お願い致します ※

20SS SSZ 流鏑馬ビッグオックスフォードシャツ M



【ISSEY MIYAKE】ヴィンテージ スタンドカラー シャツ

当方ご迷惑がかからないよう迅速に対応しますのでご協力お願いします。

【人気】KAPITAL キャピタル 二重ガーゼ 長袖 バスキア シャツノーカラー



ジョルジオアルマーニ ノーカラーシャツ タグ付き

すり替え防止の為、返品、返金はできません。

サタデーズジャケット

常識を持ってお取引きお願い致します。

tenderloin テンダーロイン シャツ



XLARGE シャツ ブラウス/襟付きシャツ

大幅な値下げから入る方、常識ない方などはブロックしますので、常識ある範囲でのコメントお願いします。

randy hit



Y.T テントシャツ

Vintage OLD Shadow シャドー

美品 teatora テアトラ ID JKT BR バリアライザー サイズ4

arrow towncraft campus pilgrim SEARS

BURBERRY メガチェック シャツ

WACKO MARIA TENDERLOIN URU COMOLI

AWAKE NY ペイズリー柄 半袖シャツ レーヨン L

SUNSEA AURALEE BEAMS DAIRIKU

新品 サンサーフ スタンダード アロハシャツ Sサイズ 2009年モデル

Polo Ralph Lauren RRL SUPREME STUSSY

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンユーズド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

22SS UNUSED × SUGARHILLOmbre Check Open Collar Shirt品番 US2146サイズ 3カラー Red × Blue ( パープル サックス )品質 Rayon 100%状態 1回着用の美品 タグ有り着丈約73cm(襟付け背中心で採寸)肩幅約56cm 身幅約64cm 袖丈約62cm素人採寸になりますので多少の誤差、製品個体差はご了承下さい。去年、発売当時、正規取扱店で購入、1回着用後、ハンガーに掛け、ビニールを被せ保管していました。縦と横8色を使った繊細なグラデーションのヘリンボーン オンブレチェックオープンカラー シャツ 開襟シャツ です。2モデル/3色展開の中で1番人気かと思います。写真3 ショーツ は参考に載せました。品番や商品名で取扱店等の身長記載の着用画像、サイズ等、沢山情報が出てくるのでお調べ下さい。かなり繊細な滑らかな生地でテロテロです。些細な事でも変化が生じます。並びに、生地ネップ、織キズ、柄合わせ位置の製品個体差はご理解下さい。製造工程、着用、保管等で生じるスレ、アタリ、シワ等ご理解お願い致します。正規品ですか?や不信感でのご質問はおやめ下さい。説明、写真にて、商品に知識が無く、ご理解、ご判断ができないようであればご遠慮下さい。できる限り詳細がわかりやすいよう心がけておりますが上記ご理解お願いします。完璧を求める方、神経質な方、ご理解が得られない方はご遠慮頂き、販売店でお求め下さい。※お取引注意事項 ※※必ずお読み頂きご理解お願い致します ※当方ご迷惑がかからないよう迅速に対応しますのでご協力お願いします。すり替え防止の為、返品、返金はできません。常識を持ってお取引きお願い致します。大幅な値下げから入る方、常識ない方などはブロックしますので、常識ある範囲でのコメントお願いします。Vintage OLD Shadow シャドーarrow towncraft campus pilgrim SEARSWACKO MARIA TENDERLOIN URU COMOLISUNSEA AURALEE BEAMS DAIRIKUPolo Ralph Lauren RRL SUPREME STUSSY

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アンユーズド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【新品】ジャンネット リネンシャツ 麻 チェック 高級シャツ メンズ イタリア製UNUSED アンユーズド【19s/sダブルポケットシャツ】Wacko maria ワコマリア OMBRAY CHECK SHIRTYUKI HASHIMOTO 21ss レイヤードシャツ現行タグ!未使用級 ポールスミス 花柄 総柄 袖マルチストライプ 長袖シャツ Lドリスヴァンノッテン 未使用 シャツ レオパード 花柄 46Supreme small box logo shirt black 未使用品USA製 TORI RICHARD サンタクロース レーヨン 黒2XL アロハ.POLO RALPH LAUREN ポロ ラルフローレン 開襟シャツ ブルーマッドソン MADSON 半袖シャツ イタリア製 S