【商品名】

【ポイント】

背中のビッグプリントが最大の特徴で、メンズレディース問わず着れるチャンピオンのプルオーバーパーカーです!

Vガゼットで襟の強度もバッチリ!

アディダスやナイキ、スポーツブランド、シンプルコーデ、オーバーサイズ、だぼっとしたシルエットがお好きな古着男子、古着女子におすすめ!

同系色でセットアップぽく着るのもアリですね^_^

スチーム加工済みですので到着後すぐに御着用いただけます♪

【商品状態】

ポケット右部分に汚れがありますが、あまり目立たずその他状態良くまだまだ着ていただけます!

【ブランド】

チャンピオン

champion

【カラー】

グレー

【素材】

タグ無し

【サイズ表記】

XL

【採寸】

着丈/69

肩幅/64

身幅/69

袖丈/66

着用モデル

171cm 55kg

80s 90s 00sの年代物からアメリカ古着 ユーロ古着 ユニセックス で着ていただける 一点物 や ビッグシルエット オーバーサイズ vintage チャンピオン アディダス リーバイス 等人気ブランド古着を多数取り扱っております。

他商品のアイテムも宜しければチェック、フォローをお願いします☺︎︎

⬛️下記タグから一覧が見れます⬛️

全商品#R_used

#Rのトップス一覧はこちら

#Rのパーカー一覧はこちら

管理番号:905

【商品名】champion チャンピオン パーカー バックプリント 刺繍ロゴ XL 灰色【ポイント】背中のビッグプリントが最大の特徴で、メンズレディース問わず着れるチャンピオンのプルオーバーパーカーです!Vガゼットで襟の強度もバッチリ!アディダスやナイキ、スポーツブランド、シンプルコーデ、オーバーサイズ、だぼっとしたシルエットがお好きな古着男子、古着女子におすすめ!同系色でセットアップぽく着るのもアリですね^_^スチーム加工済みですので到着後すぐに御着用いただけます♪【商品状態】ポケット右部分に汚れがありますが、あまり目立たずその他状態良くまだまだ着ていただけます!【ブランド】チャンピオンchampion【カラー】グレー【素材】タグ無し【サイズ表記】XL【採寸】着丈/69肩幅/64身幅/69袖丈/66着用モデル171cm 55kg80s 90s 00sの年代物からアメリカ古着 ユーロ古着 ユニセックス で着ていただける 一点物 や ビッグシルエット オーバーサイズ vintage チャンピオン アディダス リーバイス 等人気ブランド古着を多数取り扱っております。他商品のアイテムも宜しければチェック、フォローをお願いします☺︎︎⬛️下記タグから一覧が見れます⬛️全商品#R_used#Rのトップス一覧はこちら#Rのパーカー一覧はこちら管理番号:905

