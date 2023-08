◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆

◆ジャンル

【レディース、ユニセックス】

【セカンドユース、古着】

◆ポイント

YOHJI YAMAMOTO のハーフパンツ、クロップドパンツです。ウール&アルパカの縮絨のツイル生地(ギャバジンよりはツィードに近い)、膝までキュプラの裏地付き、裾口付近に断ち切り(カットオフ)デザインあり、センタープレス(センタークリース)入り、サイドポケット付き、シンチバック付き、ジップフライ、丈はクロップド〜ハーフ丈程、2001年SS(春夏)or2007年AW(秋冬)コレクション、日本製です。

◆カラー/色

ブラック/黒色

◆素材

表地

ウール90%

アルパカ10%

裏地

キュプラ100%

◆サイズ【cm】

・表記 1

・ウエスト 80(直線距離×2)

・股下 47

・股上 28

・わたり幅 30(内股合わせ部分〜ももの外側までの直線距離)

・裾幅 18(36)

・総丈 70(サイドの縫い線の採寸)

*平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。

*トルソーはサイズ9号(Mサイズ相当)です。

◆コンディション

使用感少なく目立つ汚れ等も見当たりません。

※USED品について

自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。

◆当店では他にもデザイナーズ系(イッセイミヤケ・コムデギャルソン・ヨウジヤマモト・ヨーガンレール 等)の商品を取り扱っております。興味のある方は是非下のリンクよりご覧下さい。

↓↓↓↓↓↓

#JOEYsデザイナーズcollection

●お値引きのご案内

フォロー割りあります^ ^

詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m

●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^ ^

#FJRCMRF803

カラー···ブラック

丈···クロップド

柄・デザイン···無地

素材···ウール

シルエット···テーパード

股上···レギュラー

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヨウジヤマモト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◆◆◆◆◆◆◆◆●【商品案内】●◆◆◆◆◆◆◆◆◆ジャンル 【レディース、ユニセックス】 【セカンドユース、古着】◆ポイント YOHJI YAMAMOTO のハーフパンツ、クロップドパンツです。ウール&アルパカの縮絨のツイル生地(ギャバジンよりはツィードに近い)、膝までキュプラの裏地付き、裾口付近に断ち切り(カットオフ)デザインあり、センタープレス(センタークリース)入り、サイドポケット付き、シンチバック付き、ジップフライ、丈はクロップド〜ハーフ丈程、2001年SS(春夏)or2007年AW(秋冬)コレクション、日本製です。◆カラー/色 ブラック/黒色◆素材表地 ウール90% アルパカ10%裏地 キュプラ100% ◆サイズ【cm】 ・表記 1 ・ウエスト 80(直線距離×2) ・股下 47 ・股上 28 ・わたり幅 30(内股合わせ部分〜ももの外側までの直線距離) ・裾幅 18(36) ・総丈 70(サイドの縫い線の採寸) *平置き、素人採寸の為多少の誤差はご理解ください。 *トルソーはサイズ9号(Mサイズ相当)です。◆コンディション 使用感少なく目立つ汚れ等も見当たりません。※USED品について自宅保管、素人検品採寸になります。中古品にご理解頂き、神経質な方はご遠慮下さい。◆当店では他にもデザイナーズ系(イッセイミヤケ・コムデギャルソン・ヨウジヤマモト・ヨーガンレール 等)の商品を取り扱っております。興味のある方は是非下のリンクよりご覧下さい。 ↓↓↓↓↓↓ #JOEYsデザイナーズcollection●お値引きのご案内 フォロー割りあります^ ^ 詳しくはプロフィール欄にてご確認お願いしますm(__)m●その他、質問や写真追加、発送方法の変更等お気軽にお声掛けください^ ^#FJRCMRF803カラー···ブラック丈···クロップド柄・デザイン···無地素材···ウールシルエット···テーパード股上···レギュラー季節感···春、夏、秋、冬

