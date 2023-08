ULハイカーならご存知のゴッサマーギアのマリポサ60Lです。

フレームあり、腰ベルトあり、肩だけでなく腰で背負えます。60Lあるのでテント泊縦走にも。

ザック 定価46,200円

Sサイズ

参考にMサイズの重量・容量を載せます

重量

全体 962g / Mサイズ(実測値)

本体 565g

ウエストベルト 223g

フレーム 84g

背面パッド SitPad 90g

(*誤差あり)

容量

最大容量60L

*本体容量約38L

素材

本体 100 dn Robicリップストップナイロン

補強部 200 dn Robic リップストップナイロン

背面部 70 dn シリコンコーテッドリップストップ

昨年秋に購入し、先日1泊2日でテン泊での使用1回です。

私には、サイズが合わないようです。

(155センチ、細身)

合わないザックは疲れが増すので、残念ですがキレイなうちに手放す事を決めました。

また、アイスアックスホルダーもあるので冬季にも使えるようです。詳しくはウェブでチェックしてみてください。

ULハイカーの友人(男)のオススメのお品物です♡

※汚れ・傷等見当たりませんが、一度は使用した旨ご理解いただきご購入お願いします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

