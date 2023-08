この度は数ある中からご覧頂きまして、誠にありがとうございます♪

*送料+手数料+配送料+フォロー割引込の価格設定。お値引きはお気持ち程度対応させて頂きますm(_ _)m

モノグラム ダヌーブ 斜め掛け ショルダーバッグ ポシェット



○アイテム

NERO ブラウン エナメル 金具ゴールド 白タグ 三角プレート ロゴ イタリア製

ミラノ 巾着 ショルダーバッグ 肩がけ

お洒落 ヴィンテージ レア品

高級感 上品 通勤 通学 カジュアル

ビジネス お出かけ レディース

○サイズ(約/cm)

縦:26cm横:21cmマチ:15cm

ショルダー:87.5cm

平置き実寸。

多少の誤差はご了承ください。

着画はお断りいたします。

※注意事項※

・商品画像につきまして、撮影の条件・ご覧いただいている環境等によって、

商品の色・見え方が異なる場合がございます。

・画像をご確認の上、中古品であると

いうことをご理解いただきご購入を

お願い致します。

○状態・説明

*型押し部分ザラつき、経年による金具クスミ、薄汚れ、擦れキズ、ショルダー紐擦れキズ等あります。(目立つダメージではございませんのでまだまだご使用出来ます^ ^

内側破れやほつれはございません!

◆型押しのショルダーは珍しいかと思います♪ヴィンテージ品❗️

◆ペットボトル500mlも余裕で入ります^ ^

◆斜めがけも出来ます♪見た目もお洒落(≧∇≦)

○カラー

ブラック//NERO

型押し//ブラウン

○素材

テスート+ コッコ

ナイロン×レザー

○仕様•詳細

ミラノ//イタリア製

プラダ 巾着型ショルダーバッグ

表:ゴールド三角プレート

内側:ファスナーポケット×1

::付属品::ギャランティカード

○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

#カバチ大好き

上のアカウントを興味が有ればぜひ覗いてくださいね^ ^

管理番号BA-198

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

