最終値下げ UNION TOKYO デニム デニム/ジーンズ

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。

ヘルムートラング デニム ジーンズ グレー

以下お読みいただき、ご検討宜しくお願い致します。

【商品の説明】

ブランド・メーカー : ユニオン

商品名:スパイクデニム

サイズ:L

ウエスト92

股上30

ワタリ30

股下71

裾幅19.5

カラー:インディゴ

素材:デニム

購入店:ユニオントーキョー

納品書:無し

その他:国内正規品タグ付き

【商品の状態】

使用状況 :新品未使用。室内で試着しましたので未使用に近いとさせていただいてます。

【その他】

納期:ご入金より当日〜翌日に発送致します。スニーカーは外箱の上から段ボールに入れて梱包して発送致します。

【値下げ交渉に関しまして】

大幅な値下げは不可。多少なら値下げ可能。オファー金額をコメントして下さい。

レアスニーカーに関しまして、相場を元に値段を設定させて頂いております。相場は日々変動致しますので相場の上下により値段を変更させていただく場合がございます。

その他多数スニーカー出品しております。

セット販売も可能です。是非お問い合わせ下さい。

→→#t46snkrs

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 未使用に近い

