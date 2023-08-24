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人気定番の docomo SH-02L 携帯電話本体

商品の説明

カラー···ブラック
YA2 docomo らくらくホン F-01M ピンク 本体のみ
キャリア···docomo
かんたんケータイ KYF41
形状···折りたたみ
docomoキッズケータイ　KY-41C イエロー
4G対応
注意!ジャンク品。iPhone11 64GB SIMフリー
置き型の充電器もあります。

au かんたんケータイ KYF38 4G 新品未使用品 ゴールド

商品の情報

ブランドエヌ･ティ･ティ･ドコモ
商品の状態やや傷や汚れあり

INFOBAR　NASUKON

OPPO reno 5A　SIMフリー　美品　アイスブルー

iPhone11pro スペースブラック　256GB
カラー···ブラックキャリア···docomo形状···折りたたみ4G対応置き型の充電器もあります。

商品の情報

ブランドエヌ･ティ･ティ･ドコモ
商品の状態やや傷や汚れあり

人気定番の docomo SH-02L 携帯電話本体

12分钟前

人気定番の docomo SH-02L 携帯電話本体

¥10,000 ¥8,500

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出品者

2117ca

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2117ca
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