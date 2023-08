【数々のアワードを受賞】 【23ss 試着のみ　サイズ2】A.PRESSE アプレッセ　リネンハーフコート ステンカラーコート

カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···麻

季節感···春、秋、冬

ご覧頂きありがとうございます。

A.PRESSE 23SSより、 Linen Half Coatのご紹介です。

定価は12万ちょい。diverseにて購入後、

自宅クローゼットにて保管していた新品です。

着用は室内での試着のみです。

タグもついております。

リネンなのでこれからのアウターとしては

抜群だと思います。出品理由は私が東北住みの為、まだ寒いということです。だからタグ付いたまま試着のみでした。じゃあ何で買ったんだ。

サイズは2

(着丈84cm、身幅62cm、肩幅cm、

袖丈59cm)

LINEN 57%

COTTON 43%

裏地

再生繊維(LYOCELL) 68%

RAYON 32%

裏襟

SHEEP SKIN

80年代に様々なブランドからリリースされた、ヴィンテージのショートレングスバルカラーコートをベースにしたモデル。

表地にはコットンリネンの高密度シャンブレーツイルを使用。

経糸には黄身がかった太番手のラフなコットン、緯糸に太番手の粗野なグレイッシュなトップリネンを打ち込むことにより、ヴィンテージの様な絶妙なシャンブレーカラーに仕上げた。

襟裏にはスペイン製の高級ラムレザーを使用。

深いバーガンディーカラーと滑らかな革質が全体の雰囲気を引き立ててくれる。

パターンは原型のシンプルさを活かし、ボックスシルエットバランスは保ちつつ、僅かに裾を開くことによって綺麗なAラインにした。

【23ss 試着のみ サイズ2】A.PRESSE アプレッセ リネンハーフコート

肩傾斜を作り、スプリットスリープを採用することにより、クラシックにもカジュアルにも合うスリーブバランスに仕上げた。

a.presse アプレッセ auralee オーラリー

niceness ナイスネス comoli コモリ

maatee and sons マーティ アンド サンズ

ciota シオタ heugnユーゲン herill へリル

yaeca ヤエカ cale カル auberge オーベルジュ outil ウティ seven by seven セブンバイセブン aton エイトン Ernie Palo アーニーパロ

blurhms ブラームス graphpaper グラフペーパー KAPTAIN SUNSHINE キャプテン サンシャイン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オーラリー 商品の状態 新品、未使用

