メインカラー···ピンク

ナイキ ウィメンズ エアジョーダン 1 レトロ ハイ OG "ピンク デニム" アトモスフィア/ホワイト-モスリン-セイル(FD2596-600)

サイズ 26.5cm

商品状態 新品未使用

スニーカーズにて購入

傷、汚れ 無し

靴包装紙 写真のように破れています。

履く機会もなく出品いたします。

※悪魔でも一度人の手に渡った物です。潔癖な方はご了承の上ご購入お願い致します。確実に正規品です。偽物とのすり替え防止のため、返品は受け付けません。値段交渉はお受け付けしません。

スニーカー好きな方ぜひ!

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

