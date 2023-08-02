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☆新品未使用☆
新品タグ付き❣️adidas x Kerwin Frost アディダス28.5㎝
New Balance / Kith / UNITED ARROWS &SONS/M990KT4 /27.5cm
NIKE SB DUNK HIHG PRO チームクリムゾン
メガネむし様専用 ナイキ SB ダンク ロー オレンジ レーベル ウルフグレー
NEW BALANCE ニューバランス
VANS QUASI SKATE OLD SKOOL asphalt
Kith キス
希少 ルイヴィトン メンズ レディース スニーカー 靴 モノグラム 人気ブランド
UNITED ARROWS &SONS ユナイテッドアローズアンドサンズ
ナイキ カイブリッド S2 刺し子 nike kybrid 28.0
＊品番 M990KT4
NIKE DUNK LOW HEAD 2 HEAD
＊生産国 米国
ボビー様専用 New balance 992 multi color
＊サイズ 27.5cm
Air Jordan1 Retro High Dark Marina Blue
＊カラー/width グレー/ピンク/パープル/D
AIR FORCE 1'07CRAFT“Dark Chocolate” 28cm
＊状態 新品未使用
エア ジョーダン 1 レトロ HIGH OG グリーン
＊箱 スペシャルBOXで綺麗な状態です。
【25.0】ナイキ NIKE CV3051 001
＊付属品
新品 ジョーダン ルカ1 PF JORDAN LUKA1 PF Nike
オリジナルSTANCEソックス、特性スニーカー袋、替え紐2本
新品ナイキ エアナイキ ジョーダン ザイオン1 PF27cm
adidas skateboarding samba ADV 25cm
【商品説明】
コンバース 28ワンスター スニーカー 7 日本製
ニューバランス、KITH、ユナイテッドアローズ&サンズとのトリプルコラボの990v4です。
NIKE SB DUNK LOW RED PLUM 28.0cm
オリジナルSTANCEソックス、特性スニーカー袋、替え紐2本、スペシャルBOXの特別仕様となっています。
CALEHAAN コールハーン スニーカー 7B
ナビケイタ様専用
＊値下げ交渉はご遠慮ください＊
NIKE AIRMAX 97 GOLF NRG Celestial Gold
商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
キス
商品の状態
新品、未使用
新品同様！ニューバランスXC72
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NIKE 希少！レア⭐︎ AIRMAX 90 SE エアマックス90 グリーン
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【激希少品】USA製ニューバランスMR993GLスニーカー27cmグレー9 2E
CT70 Pink/Egret/Black 26.5cm US8
☆新品未使用☆New Balance / Kith / UNITED ARROWS &SONS/M990KT4 /27.5cmNEW BALANCE ニューバランスKith キスUNITED ARROWS &SONS ユナイテッドアローズアンドサンズ＊品番 M990KT4＊生産国 米国＊サイズ 27.5cm ＊カラー/width グレー/ピンク/パープル/D＊状態 新品未使用＊箱 スペシャルBOXで綺麗な状態です。 ＊付属品 オリジナルSTANCEソックス、特性スニーカー袋、替え紐2本 【商品説明】ニューバランス、KITH、ユナイテッドアローズ&サンズとのトリプルコラボの990v4です。オリジナルSTANCEソックス、特性スニーカー袋、替え紐2本、スペシャルBOXの特別仕様となっています。＊値下げ交渉はご遠慮ください＊
商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
キス
商品の状態
新品、未使用
春夏新作 × KITH New 27.5cm M990KT4 balance スニーカー
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16分钟前
春夏新作 × KITH New 27.5cm M990KT4 balance スニーカー
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(税込) 送料込み
7
7
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商品の情報
カテゴリー
ホーム
靴
スニーカー
× KITH New 27.5cm M990KT4 balance
商品の状態
目立った傷や汚れなし
配送料の負担
送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
発送までの日数
1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
834a1a82219
1912
本人確認済
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コメント (7)
春夏新作 × KITH New 27.5cm M990KT4 balance スニーカー
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