2022年ファッション福袋 BUFFALO スマートスイッチ　BS-GS2016 その他

ほぼ未使用品になります。
Nintendo Switch light ブラック
こちら買取品になり、使われて
HEMSモニター パナソニック AiSEG2(7型モニター機能付)MKN713
なかったようです。
398 モバイルモニター 17.3インチ ディスプレイ モニター
BUFFALO スマートスイッチ BS-GS2016
■インターフェース:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
レア PS4 プレステ4 コントローラー デュアルショック4 ダースベイダー
■データ転送方式:ストア&フォワード■アクセス方式:CSMA/CD
Panasonic AG-HMR10 ビデオレコーダー
■アドレステーブル:16384件
【FEELWORLD】LUT 7 Pro
■ポート数:16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート(コンポポート)
maxell マクセル iVDR-S ハードディスク iV アイヴィ 1TB
■端子形状:RJ-45型8極端子
Nintendo Switch JOY-CON 色々 ジャンク品
■SNMP:対応
Pioneer レーザーディスクプレーヤー CLD-K55G 純正リモコン付
■電源電圧:100V 50/60Hz■消費電力:最大14.6W
WALL 壁寄せ テレビスタンド V2 ロータイプ ウォールナット
■外形寸法(幅×奥行×高さ):330×231×43mm■質量:約2.2kg
テレビ台 ハイタイプ 壁寄せ テレビスタンド
中古 Nintendo switch バッテリー強化モデル
スタンドアローン型VRヘッドマウント DPVR-4D 艶消しブラック
AppleTV 4K 64GB
BlackMagic Design ATEM Mini HDMIスイッチャー
ほぼ未使用品になります。こちら買取品になり、使われてなかったようです。■インターフェース:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T■データ転送方式:ストア&フォワード■アクセス方式:CSMA/CD■アドレステーブル:16384件■ポート数:16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート(コンポポート)■端子形状:RJ-45型8極端子■SNMP:対応■電源電圧:100V 50/60Hz■消費電力:最大14.6W■外形寸法(幅×奥行×高さ):330×231×43mm■質量:約2.2kg