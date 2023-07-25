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2022年ファッション福袋 BUFFALO スマートスイッチ　BS-GS2016 その他

商品の説明

ほぼ未使用品になります。
Nintendo Switch light ブラック
こちら買取品になり、使われて
HEMSモニター　パナソニック　AiSEG2(7型モニター機能付)MKN713
なかったようです。
398　モバイルモニター　17.3インチ　ディスプレイ　モニター

BUFFALO スマートスイッチ　BS-GS2016
■インターフェース:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
レア PS4 プレステ4 コントローラー デュアルショック4 ダースベイダー
■データ転送方式:ストア&フォワード■アクセス方式:CSMA/CD
Panasonic AG-HMR10 ビデオレコーダー
■アドレステーブル:16384件
【FEELWORLD】LUT 7 Pro
■ポート数:16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート(コンポポート)
maxell　マクセル iVDR-S ハードディスク iV　アイヴィ　1TB
■端子形状:RJ-45型8極端子
Nintendo Switch JOY-CON 色々 ジャンク品
■SNMP:対応
Pioneer レーザーディスクプレーヤー　CLD-K55G 純正リモコン付
■電源電圧:100V 50/60Hz■消費電力:最大14.6W
WALL 壁寄せ テレビスタンド V2 ロータイプ ウォールナット
■外形寸法(幅×奥行×高さ):330×231×43mm■質量:約2.2kg

テレビ台　ハイタイプ　壁寄せ　テレビスタンド

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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ほぼ未使用品になります。こちら買取品になり、使われてなかったようです。■インターフェース:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T■データ転送方式:ストア&フォワード■アクセス方式:CSMA/CD■アドレステーブル:16384件■ポート数:16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)+SFP2ポート(コンポポート)■端子形状:RJ-45型8極端子■SNMP:対応■電源電圧:100V 50/60Hz■消費電力:最大14.6W■外形寸法(幅×奥行×高さ):330×231×43mm■質量:約2.2kg

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

2022年ファッション福袋 BUFFALO スマートスイッチ　BS-GS2016 その他

41分钟前

2022年ファッション福袋 BUFFALO スマートスイッチ　BS-GS2016 その他

¥16,800 ¥12,600

(税込) 送料込み
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a7e53a95d1a136

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