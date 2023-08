定価2万美品◯ボッシュ トゥモローランド ジャガードタイトスカート 9900

合計18800

おまとめ割17900

※フォロー割(200円) or おまとめ割あります→詳しくはプロフィールをご覧下さい。

※早めの発送希望は購入前にお願いします。

※6枚目のハンガーがけの写真は実際に撮影したものになります。

✿定価19250円

✿2回程の使用。

✿ フラワーモチーフを織り柄で表現したオリジナル素材のスカート。

ジャカードならではのほど良いハリ感があり、どの角度から見ても美しい立体的なシルエットが魅力です。

すっきりとしたIラインとミディ丈でクラシカルかつエレガントな印象ながら、両サイドをベンツ仕立てにすることで穿き心地の良さも両立させた一着。

サイドに別素材をコンビ使いする事で、シャープかつ女性らしいアクセントをプラスしました。シンプルなブラウスやニットなどを合わせるだけでスタイリングが決まる主役級のアイテム。

✿サイズ 公式

40:ウエスト75CM、ヒップ96CM、総丈(前)78.5CM、総丈(後)82.5CM、スリット29.5CM

✿カラー

ベージュ系

✿その他商品一覧

下記タグから絞り込み検索(サイズ、ブランド別)も可能です

#ゆきレディース一覧

※細かい方、神経質な方は店頭で新品をご購入下さい。

※値下げコメント前にプロフィール一読下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ボッシュ 商品の状態 未使用に近い

