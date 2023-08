ルパン三世(2作目)放送当時おこなわれた、丸美屋の ルパン三世ふりかけ 「 ルパン三世の原画をプレゼント 」キャンペーンの当選品である本編に使用されたセル画1点と、同封されていた当選を知らせるペーパー(B5サイズ /1枚)です。

台紙も傷みぎみで、セル画自体にもある程度の汚れ・傷みがあります。状態に神経質な方はご遠慮ください。

古いもの(1980年)ですので ご理解いただける方、お願いいたします(状態確認は必ず事前にお願いします)。

送料込み、匿名配送(メルカリ便)にてお届けします。

◾️ヤマト運輸の宅急便でお送りする予定です(ゆうパックご希望の方は購入前にご連絡ください)。

◾️関連ワード

ルパン三世

ルパン3世

ルパンⅢ世

パート2

PART II

PART2

新ルパン

TV第2シリーズ

山田康雄

Lupin the 3rd

Edgar de la Cambriole

モンキー・パンチ

本編使用

本物

実物

当選通知書

懸賞

当たり

セル原画

動画

アニメセル

非売品

ノベルティ

景品

当時もの

当時モノ

当時物

当時品

昭和

レトロ

懐かしい

なつかしい

思い出

珍しい

レア

希少

珍品

お宝

Cartoon

Manga

Anime

Available at Buyee

商品の情報 ブランド マルミヤ 商品の状態 やや傷や汚れあり

