.

【Comment】

バッグとしての用途は皆無ですが、

何か足りない時にただ肩にかけると

かなり格好が良いです○

かなり特異的なアイテムなので、

スタイリングの+αに。

極上のアーカイブアイテムを是非☑︎

【information】

マチ や 立体ポケット などの ショルダーバッグ ホルスターバッグ 、 bagjack バッグジャック や マンハッタンポーテージ manhattan portage briefing ブリーフィング などのアーバンなデザインacronim ten-c prada sport プラダスポーツ miu miu archive ミュウミュウ アーカイブ グレゴリー PORTER CRAMSHELL クラムシェル などのハイエンドなデザイン。コーデュラナイロン バリスティックナイロン 好きにも○ ボディーバッグ デイパック バッグパック メッセンジャー ニュースペーパーバッグ ポーチ サコッシュ ウエストバッグ など バッグインバッグ 大容量 などに取って代わるアイテムです。

【Size】

縦 130〜88cm

ベルト幅 5cm

ジャムホームメイドとポーターのコラボ

【Material】

化繊

ブラックキャンバス系

【Color 】

ブラック

【Condition 】

Good

※古着の特性上、全てのコンディション記載は難しく、

出品物は全てUSEDですので、

古着慣れしていない方のご購入はお控え下さい。

【Category】

#古着ハウスアクセサリー

【About】

古着 USED #古着ハウス では、 made in USA アメリカ製 USA製 を初め 、 玄人好みの France フランス製 ITALY イタリア製 ヨーロッパ EURO ユーロ などの 数年前に 購入した 旅行先 や 中目黒 下北沢 代官山 表参道 などの 古着屋で購入した アイテム etc... 多数出品中です。

商品の情報 ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

