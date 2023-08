断捨離の為出品致します。

日本流通自主管理協会(AACD)加盟のブランド買取店にて購入しました。真贋判定済みのお品になります。

目立った汚れ、破れはありませんので状態良好かと思います。

エイジングがあります。すぐに着用して頂けます。

こちらは中古になります。ご理解いただける方でお願いいたします。

採寸は平置きになります。外力を加えず正確に計測するようにしています。若干の誤差はお許しください。誤差は±1cmを目指しています。

【素材】

牛革

【カラー】

黒

【表記サイズ】

Lサイズ

【採寸】

肩幅48

身幅58

袖丈63

着丈70

(cm)

特別な一枚をいかがでしょうか。よろしくお願いします。

■他にも出品しております■

#ハーミットレザー

レザージャケット 革ジャン フーディー

管理番号wRFHG

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

