大人気の エルメス hermes ジップアップ ポロ ニット ポロシャツ

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ブラックカラーですが、光のあたりによってはダークネイビーのように見える時もあります。

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商品の情報 商品のサイズ S ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

エルメス定番のリネン混ジップアップポロニットになります。夏も着れる軽い素材感です。ブラックカラーですが、光のあたりによってはダークネイビーのように見える時もあります。Sサイズ肩幅45身幅52着丈62袖丈62クローゼット整理のため出品します。ご質問がございましたらお気軽にご連絡ください。archivejil sanderraf simonsdries van notenlemaireour legacy

商品の情報 商品のサイズ S ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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