最新コレックション ガリャルダガランテ【Drawing Numbers】トリプルクロスオーバーオール オールインワン

GALLARDAGALANTE

ガリャルダガランテ

ブラック 38

¥36,300(税込)にて購入。

2度着用致しました。

以下商品説明です↓

昨シーズン大人気だったオーバーオールがデザインをアップグレードして再登場!

●肌当たりの良いさらりとした着心地。

●ショルダー部分で着丈のアジャスト可能。

●美脚効果も期待できるピンタック入りのフレアパンツ。

●テイストやシーズンも選ばず着回し力も抜群。

◆COLOR◆

ブラック:シックな印象のブラック。

◆MATERIAL◆

さらさらとした心地よい肌触りのポリエステル素材。

■洗濯:手洗い可

■透け感: なし

■裏地:あり

■伸縮性: なし

■光沢感: なし

◆STAFF COMMENT◆

<165cm/細身/通常サイズM>

秋冬に出たバージョンを持っているのですが今回の素材はさらさらとした肌触りで真夏にも活躍しそうです。カジュアルなカットソーを合わせたり、タイトなニットをを合わせたりなどインナー次第で雰囲気が変わるのでいろいろな着こなしを楽しめそうです。上からジャケットを羽織ればきれいめな雰囲気にも仕上がります。

気になる点ございましたらお気軽にコメント下さい(^^)

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ガリャルダガランテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GALLARDAGALANTEガリャルダガランテ【Drawing Numbers】トリプルクロスオーバーオールブラック 38¥36,300(税込)にて購入。2度着用致しました。以下商品説明です↓昨シーズン大人気だったオーバーオールがデザインをアップグレードして再登場!●肌当たりの良いさらりとした着心地。●ショルダー部分で着丈のアジャスト可能。●美脚効果も期待できるピンタック入りのフレアパンツ。●テイストやシーズンも選ばず着回し力も抜群。◆COLOR◆ブラック:シックな印象のブラック。◆MATERIAL◆さらさらとした心地よい肌触りのポリエステル素材。■洗濯:手洗い可■透け感: なし■裏地:あり■伸縮性: なし■光沢感: なし◆STAFF COMMENT◆<165cm/細身/通常サイズM>秋冬に出たバージョンを持っているのですが今回の素材はさらさらとした肌触りで真夏にも活躍しそうです。カジュアルなカットソーを合わせたり、タイトなニットをを合わせたりなどインナー次第で雰囲気が変わるのでいろいろな着こなしを楽しめそうです。上からジャケットを羽織ればきれいめな雰囲気にも仕上がります。気になる点ございましたらお気軽にコメント下さい(^^)

