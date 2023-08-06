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売れ筋アイテムラン 【即日発送】NANGA オーロラライトダウンジャケット ダウンジャケット

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商品スペック（公式サイト抜粋）
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●表生地：15Dオーロラライト
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●裏生地：10Dリサイクルナイロン
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●中綿：SPDX(ポーリッシュグースダウン93-7% 860FP)
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●羽毛量：180g
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●総重量：約635g
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●生産国：日本
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●カラー：コヨーテ
【国内正規品】ノースフェイス　バルトロライトジャケット カモフラ 迷彩　S
●サイズ：M（着丈78 胸囲120 裾幅116 袖丈66）
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●定価：77,000（税込）
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商品の情報

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ブランドナンガ
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最終値下げ。4/353,000円→40,000円に値下げします。【即日発送】新品同様 NANGA オーロラライトダウンジャケット コヨーテ M＜新品同様です＞自宅保管、試着一度のみ。※2023年1月に公式ショップから購入※付属タグはありませんNANGA ナンガ　オーロラライトダウンジャケット　(コヨーテ) サイズM商品スペック（公式サイト抜粋）●表生地：15Dオーロラライト●裏生地：10Dリサイクルナイロン●中綿：SPDX(ポーリッシュグースダウン93-7% 860FP)●羽毛量：180g●総重量：約635g●生産国：日本●カラー：コヨーテ●サイズ：M（着丈78 胸囲120 裾幅116 袖丈66）●定価：77,000（税込）#NANGA#オーロラライトジャケット#Patagonia#パタゴニア#Gregory#グレゴリーめっちゃかっこいいっすよ。お早めにどうぞ！＾＾

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