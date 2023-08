【商品ランク】S

【 商品番号 】AT1815-G500-D1108-BK27

【 ブランド 】グッチ/GUCCI

【 商品名 】ニット帽 帽子 ジャンボGG 676827

【 シリアル 】-

【 ライン 】-

【 素材 】カシミア100%

【 付属品 】箱

【 仕様 】-

【 参考定価 】-

【 サイズ 】表記:M 58 平置き横幅:約26㎝ 深さ:約28㎝

【 カラー 】グレー ブラック

【 状態・コメント 】

コンディションとても良好でこれからも充分お使い頂けます

☆★☆購入先☆★☆

エコリング

グッチ GUCCI ニット帽 帽子 ジャンボGG グレー ブラック 676827

☆★☆完全正規品☆★☆

商品は大手ブランド買取店の複数の鑑定士と質屋・ブランドショップにて勤務経験があり

古物商許可証を取得している当方で真贋チェックをかけております。

ダブルチェック以上がされておりますので安心してお買い物をお楽しみくださいませ♪

★★★商品ランクについて★★★

【 Sランク 】未使用・未使用に近い

【SAランク】傷や汚れ等の使用感が少なく、目立つマイナス点の少ない商品

【 Aランク 】ダメージが少数あるものの全体的に状態の良好な商品

【ABランク】一見して使用感のある状態。傷や汚れ等は容易に確認できる商品

【 Bランク 】中古品であることがはっきりとわかる状態。傷や汚れが多くある商品

【 Cランク 】難点がある商品。またはジャンク品

★☆★ブランド品他にも多数出品しております☆★☆こちら →#ブランドトロワ

レアなヴィンテージアイテムなども出品しておりますので良かったらゆっくり見ていって下さい^ ^

商品の情報 ブランド グッチ 商品の状態 未使用に近い

