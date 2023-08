60s 米軍実物 USN G-1 フライトジャッケット レザー MA-1 ミリタリー USNavy 50s ヴィンテージ トップガン 42 A-2 ゴートレザー 黒タグ

■ 60s US Navy G-1 JACKET ■

1960年代製 米国海軍実用品 ヴィンテージ。

今季大人気のG-1フライトジャケット。

耐久性が高い上に、軽くてしなやかなゴートスキンを採用。

貴重な人気サイズ42

カラー : ブラウン

マテリアル : ゴートレザー

コンディション : スレ傷、使用感あります。着用に問題あるダメージや破損はありません。

サイズ : 42

着丈 : 66cm

身幅 : 56cm

肩幅 : 49cm

袖丈 : 63cm

*平置き背中からの採寸です。多少の誤差はご了承くださいませ。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

60s 米軍実物 USN G-1 フライトジャッケット レザー MA-1 ミリタリー USNavy 50s ヴィンテージ トップガン 42 A-2 ゴートレザー 黒タグ■ 60s US Navy G-1 JACKET ■1960年代製 米国海軍実用品 ヴィンテージ。今季大人気のG-1フライトジャケット。耐久性が高い上に、軽くてしなやかなゴートスキンを採用。貴重な人気サイズ42カラー : ブラウンマテリアル : ゴートレザーコンディション : スレ傷、使用感あります。着用に問題あるダメージや破損はありません。サイズ : 42着丈 : 66cm身幅 : 56cm肩幅 : 49cm袖丈 : 63cm*平置き背中からの採寸です。多少の誤差はご了承くださいませ。

