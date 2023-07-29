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【超新作】 ATEEZ 3集 WAVE ウヨン直筆サイン入りアルバム K-POP/アジア

商品の説明

TREASURE EP.3:One To All(WAVE VER.)
lesserafim yunjin ユンジン　weverse ラキドロ　トレカ

まよねーず様　お取り置き中　デビルナヨン　トレカ
3集のイベントで直接サインを書いてもらいました。
BTS テテ　韓国ペンミ　マジショ

BTS フォトブック
トレカは付いていません。
straykids フィリックス 会場限定 ラキドロ トレカ 5枚

LE SSERAFIM FEARLESS ランダムトレカ 未開封 30セット
暗所にて保管していました。角に少し擦れた汚れがあります。素人保管が気になる方はご購入をお控えくださいm(_ _)m
IVE シーグリ 2022 トレカ soundcontents ユジン

straykids スキズ スンミン oddinary makestar
即購入○
ユンギ　ラキドロ　JPFC

ユニバーサル特典 トレカ付　ロゼ　blackpink rose　 R
ATEEZ ホンジュン ソンファ ユノ ヨサン サン ミンギ
少年ファンタジー トレカ 通常 ハンビン イハンビン
ウヨン ジョンホ 直筆サイン

4点セット　Straykids　スキズ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

BTS MagicShop マジックショップ 釜山 ソウル 字幕あり
TREASURE EP.3:One To All(WAVE VER.)3集のイベントで直接サインを書いてもらいました。トレカは付いていません。暗所にて保管していました。角に少し擦れた汚れがあります。素人保管が気になる方はご購入をお控えくださいm(_ _)m即購入○ATEEZ ホンジュン ソンファ ユノ ヨサン サン ミンギウヨン ジョンホ 直筆サイン

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商品の状態目立った傷や汚れなし

【超新作】 ATEEZ 3集 WAVE ウヨン直筆サイン入りアルバム K-POP/アジア

45分钟前

【超新作】 ATEEZ 3集 WAVE ウヨン直筆サイン入りアルバム K-POP/アジア

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