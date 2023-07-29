【超新作】 ATEEZ 3集 WAVE ウヨン直筆サイン入りアルバム K-POP/アジア

TREASURE EP.3:One To All(WAVE VER.)

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まよねーず様 お取り置き中 デビルナヨン トレカ

3集のイベントで直接サインを書いてもらいました。

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トレカは付いていません。

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LE SSERAFIM FEARLESS ランダムトレカ 未開封 30セット

暗所にて保管していました。角に少し擦れた汚れがあります。素人保管が気になる方はご購入をお控えくださいm(_ _)m

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即購入○

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ウヨン ジョンホ 直筆サイン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TREASURE EP.3:One To All(WAVE VER.)3集のイベントで直接サインを書いてもらいました。トレカは付いていません。暗所にて保管していました。角に少し擦れた汚れがあります。素人保管が気になる方はご購入をお控えくださいm(_ _)m即購入○ATEEZ ホンジュン ソンファ ユノ ヨサン サン ミンギウヨン ジョンホ 直筆サイン

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