【超新作】 ATEEZ 3集 WAVE ウヨン直筆サイン入りアルバム K-POP/アジア

TREASURE EP.3:One To All(WAVE VER.)
lesserafim yunjin ユンジン weverse ラキドロ トレカ
まよねーず様 お取り置き中 デビルナヨン トレカ
3集のイベントで直接サインを書いてもらいました。
BTS テテ 韓国ペンミ マジショ
BTS フォトブック
トレカは付いていません。
straykids フィリックス 会場限定 ラキドロ トレカ 5枚
LE SSERAFIM FEARLESS ランダムトレカ 未開封 30セット
暗所にて保管していました。角に少し擦れた汚れがあります。素人保管が気になる方はご購入をお控えくださいm(_ _)m
IVE シーグリ 2022 トレカ soundcontents ユジン
straykids スキズ スンミン oddinary makestar
即購入○
ユンギ ラキドロ JPFC
ユニバーサル特典 トレカ付 ロゼ blackpink rose R
ATEEZ ホンジュン ソンファ ユノ ヨサン サン ミンギ
少年ファンタジー トレカ 通常 ハンビン イハンビン
ウヨン ジョンホ 直筆サイン
4点セット Straykids スキズ
BTS MagicShop マジックショップ 釜山 ソウル 字幕あり
TREASURE EP.3:One To All(WAVE VER.)3集のイベントで直接サインを書いてもらいました。トレカは付いていません。暗所にて保管していました。角に少し擦れた汚れがあります。素人保管が気になる方はご購入をお控えくださいm(_ _)m即購入○ATEEZ ホンジュン ソンファ ユノ ヨサン サン ミンギウヨン ジョンホ 直筆サイン